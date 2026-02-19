Gege Akutami no está en modo despedida, sino todo lo contrario. Resulta que, después de cerrar el manga original de “Jujutsu Kaisen” en el 2024, el autor volvió en 2025 con la secuela corta “Jujutsu Kaisen Modulo” y, por si fuera poco, ha dejado un mensaje muy importante sobre su futuro que ha emocionado a sus fans. Así, esta declaración del mangaka se ha leído como una confirmación de que tiene más historias en camino. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Entonces, esta nota es para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que la obra que lanzó a Akutami a la fama internacional es “Jujutsu Kaisen”, la cual mezcla acción sobrenatural, humor negro y decisiones extremas.

De esta manera, a lo largo de los años, hemos podido explorar el relato sobre Yuji Itadori y la organización secreta de hechiceros que lo acompañan en sus aventuras.

Antes de continuar, mira el tráiler de la tercera temporada de su adaptación anime disponible en Crunchyroll:

¿QUÉ DIJO GEGE AKUTAMI SOBRE SU FUTURO COMO MANGAKA?

En la sección Mangaka Musings, publicada el pasado 15 de febrero del 2026 en la web oficial de VIZ, distintos autores de Jump se despidieron de Yūsei Matsui tras el final de “The Elusive Samurai”.

Allí, el reconocido Gege Akutami escribió: “Me gustaría dedicar mi vida a enfrentarme constantemente al manga, al igual que Matsui Sensei”.

Es decir, manifestó que tiene el deseo de seguir los pasos de un autor que lleva más de dos décadas creando obras como “Assassination Classroom” y, por supuesto, “The Elusive Samurai”.

Por lo tanto, esta sería una confirmación de que Akutami planea continuar trabajando en muchos más mangas de aquí en adelante.

¿QUÉ LE ESPERA A “JUJUTSU KAISEN”?

Gracias al éxito de la franquicia “Jujutsu Kaisen”, no sería raro ver—en el futuro—una adaptación animada de “Modulo” o nuevos proyectos ambientados en el mismo universo.

Y aunque por ahora esto es solo es una especulación y no existe algún anuncio oficial de una nueva serie del autor, podemos estar tranquilos al saber que no concibe su vida lejos de la creación de historias.

O sea, se ha establecido una promesa implícita: él no está pensando en una retirada silenciosa.

Por ende, hasta el momento, solamente podemos afirmar que Akutami quiere seguir... y que su público parece dispuesto a acompañarlo.

Maki Zen'in es un personaje fundamental a lo largo de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí