La segunda temporada de “Gen V” promete regresar con más violencia, giros impactantes y conexiones directas con “The Boys”. Prime Video estrenó la serie y llega con un elenco renovado y nuevas incorporaciones que expanden el universo de “The Boys”. ¿Sabes quiénes son? Aquí te lo contamos.

La serie de Prime Video promete intensificar la acción en la Universidad Godolkin, con más caos, política y personajes profundos en esta nueva entrega del universo creado por Eric Kripke.

FECHA DE ESTRENO DE LA SEGUNDA “GEN V” 2

La temporada 2 de “Gen V” se estrena el 17 de septiembre de 2025 en Prime Video. Al igual que The Boys, la entrega iniciará con un estreno de tres episodios, seguido de lanzamientos semanales hasta el 22 de octubre de 2025. En total, los fans disfrutarán de seis semanas repletas de acción, sangre y polémica.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE GEN V TEMPORADA 2?

La mayoría de los protagonistas regresan en esta segunda temporada. El gran ausente es Chance Perdomo, quien dio vida a Andre Anderson, hijo del héroe Polarity y poseedor de habilidades magnéticas. Su rol fue central en la primera temporada, pero lamentablemente el actor falleció en 2024 en un accidente de moto. La producción optó por reestructurar la narrativa para rendir homenaje a su memoria.

1. Jaz Sinclair – Marie Moreau

Jaz Sinclair interpreta a la protagonista Marie Moreau, una joven capaz de manipular la sangre, uno de los poderes más impresionantes dentro de la saga. La actriz es reconocida por su papel en “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”, además de participaciones en “Ciudades de papel” y “Easy”. En “Gen V”, Marie sueña con unirse a Los Siete, aunque en esta segunda temporada se enfrentará a la militarización de Godolkin y al nuevo régimen del decano Cipher.

2. Maddie Phillips – Cate Dunlap

Maddie Phillips encarna a Cate Dunlap, una joven con poderes telepáticos y de manipulación mental. Tras traicionar a sus amigos en la primera temporada, se consolidó como antagonista y participó en la cuarta temporada de “The Boys”. La actriz, nacida en Canadá y criada en Australia, ha trabajado en series como “Supernatural” y “Teenage Bounty Hunters”. En esta temporada, Cate se perfila como una de las Guardianas de Godolkin, aunque su lealtad sigue siendo incierta.

3. Asa Germann – Sam Riordan

Asa Germann interpreta a Sam Riordan, el hermano del fallecido Golden Boy, con habilidades de fuerza sobrehumana y un historial de traumas psicológicos tras ser usado como experimento en The Woods. El actor venía de trabajos emergentes como “Monster” de Netflix, pero con Gen V consolidó su despegue artístico. En la segunda temporada se le verá dentro de las filas de los Guardianes de la universidad, junto a Cate y otros estudiantes.

4. Lizze Broadway – Emma Meyer

Lizze Broadway se mete en la piel de Emma Meyer, conocida como “Little Cricket”. Su habilidad de alterar el tamaño de su cuerpo, tanto para encogerse como para crecer, la convierte en una de las protagonistas clave. La actriz ya había participado en “Ghosted” , “NCIS”y “Here and Now”, pero alcanzó fama internacional con Gen V. Emma también mantiene un rol emocional importante tras su relación con Sam en los episodios previos.

5. London Thor y Derek Luh – Jordan Li

Jordan Li es un personaje único, capaz de cambiar de género a voluntad, lo que le permite alternar entre habilidades distintas como regeneración, explosiones de energía y gran agilidad. Por eso es interpretado por dos actores: London Thor y Derek Luh. Thor es conocida por trabajos en “Lady Bird”, “Shameless”, “You”y“Never Have I Ever”. Jordan cerró la primera temporada como pareja de Marie, y en esta entrega será uno de los nuevos Guardianes de Godolkin.

6. Hamish Linklater – Cipher

Hamish Linklater debuta como Cipher, el nuevo decano de Godolkin tras la muerte de Indira Shetty. Su personaje pretende transformar la Universidad en un centro de adoctrinamiento y entrenamiento militar. Linklater es un actor con amplia trayectoria en cine y televisión, con títulos como “La gran apuesta”, “Midnight Mass”, “Manhunt” y “Legion”. Todo apunta a que será el antagonista principal de esta segunda temporada.

7. Sean Patrick Thomas – Polarity

Sean Patrick Thomas regresa como Polarity, padre de Andre Anderson. Su personaje, debilitado por el uso excesivo de sus poderes magnéticos, se verá impulsado por un lado más sombrío tras la desaparición de su hijo. El actor es recordado por trabajos en “Save the Last Dance” y diversas producciones televisivas. Su papel cobrará mayor peso emocional y narrativo en los nuevos episodios.

8. Chace Crawford – The Deep

Chace Crawford retoma su papel de The Deep, ya visto en “The Boys”, donde ha sido uno de los personajes más controvertidos. Amante de la vida marina y miembro de Los Siete, en Gen V apareció de forma breve en la primera temporada, pero en la segunda tendrá una participación más activa, aunque probablemente sea un cameo extendido. Crawford saltó a la fama internacional por su papel en “Gossip Girl”.

9. Valorie Curry – Firecracker

Valorie Curry vuelve a interpretar a Firecracker, personaje introducido en la cuarta temporada de “The Boys” como difusora de propaganda a favor de Homelander. Curry es conocida por roles en “The Following” y “The Twilight Saga: Breaking Dawn”. En esta temporada de Gen V, sus apariciones estarían nuevamente ligadas a difundir mensajes políticos y manipulación mediática.

10. Tatie Fletcher – Viktor

Tatie Fletcher se une al universo como Viktor, un supe inspirado en los cómics, líder del grupo “Children of Stormfront”. Con habilidades de superfuerza, resistencia y regeneración, podría convertirse en una pieza clave en los próximos enfrentamientos. Fletcher es una de las nuevas caras emergentes que Prime Video incorpora a esta temporada.

11. Zach McGowan – Dog Knott

Zach McGowan interpreta a Dog Knott, un personaje que en los cómics pertenece a Teenage Kix. Aunque menor en importancia, sus apariciones podrían conectar con “The Boys”. McGowan ha participado en “Black Sails”, “Shameless” y “Agents of S.H.I.E.L.D.”, consolidándose como actor versátil en roles de acción y villanía.

