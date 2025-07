Entre giros inesperados, personajes que se robaron la pantalla y un nivel de locura muy propio del universo de “The Boys”, “Gen V” logró algo que pocos spin-offs hacen bien: construir su propia identidad sin perder el ADN de la original. Por eso, cuando Prime Video confirmó que volvería con una segunda temporada, supe que la expectativa de sus fanáticos iba a estar por las nubes y no es para menos.

Y ahora que ya tenemos fecha de estreno y tráiler oficial, no puedo dejar de pensar en todo lo que se viene. La temporada 2 de “Gen V” llega el miércoles 17 de septiembre de 2025, y lo mejor es que lo hará con los primeros tres episodios de golpe. Así que ve preparando el sofá, porque vamos a volver a la Universidad Godolkin... y las cosas ahí están más turbias que nunca.

Jaz Sinclair como Marie Moreau en "Gen V", spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ TRAE DE NUEVO LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Todo arranca con una aparición estelar que nos conecta directamente con “The Boys”: Starlight, interpretada por Erin Moriarty, aparece pidiéndole ayuda a Marie Moreau, el personaje de Jaz Sinclair. ¿La razón? Vought International ha reactivado un programa secreto conocido como el Proyecto Odessa, y por lo que muestra el tráiler, este experimento no solo es altamente peligroso, sino que podría poner en riesgo a toda la comunidad de Supes.

Para detenerlo, Marie tendrá que regresar a la Universidad Godolkin, que ahora está bajo el control del nuevo decano Cipher, interpretado por Hamish Linklater, una incorporación al reparto que, a juzgar por lo visto en la Comic-Con de San Diego, promete ser un antagonista a la altura del caos.

UN HOMENAJE EMOTIVO A ANDRE Y A CHANCE PERDOMO

Una parte del tráiler que me tocó especialmente fue la referencia a Andre, el personaje de Chance Perdomo, quien lamentablemente falleció en marzo de 2024. Aunque todavía no está claro cómo se abordará su ausencia en la trama, el tráiler nos deja ver una imagen de él dentro de un archivo ultrasecreto, acompañada por una voz en off que promete: “lo haremos por Andre”. Ese detalle, aunque breve, sugiere que su legado será fundamental para el desarrollo de esta temporada.

NUEVOS PERSONAJES, MÁS CAOS

Otra sorpresa del avance fue ver al actor Ethan Slater en el papel recurrente de Thomas Godolkin. Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre su personaje, su presencia da pistas de que seguiremos profundizando en los oscuros orígenes de la universidad y de cómo su figura de todavía influye en todo lo que pasa entre estos jóvenes.

El elenco confirmado para esta temporada incluye a:

Jaz Sinclair como Marie Moreau

Lizze Broadway como Emma Meyer

Maddie Phillips como Cate Dunlap

London Thor como Jordan Li

Derek Luh como Jordan Li (forma alterna)

Asa Germann como Sam

Sean Patrick Thomas como Polarity

Hamish Linklater como Dean Cipher

Erin Moriarty como Starlight (invitada especial)

Ethan Slater como Thomas Godolkin (recurrente)

Lizze Broadway como Emma Meyer en "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

UN MUNDO QUE SIGUE EXPANDIÉNDOSE

Algo que ha encantado a los fanáticos de esta franquicia es cómo han logrado expandir el universo sin que se sienta forzado. “Gen V” no es solo una extensión de “The Boys”, es una historia propia con personajes jóvenes enfrentándose a dilemas enormes en un mundo que los ha corrompido desde antes de nacer.

Y con esta segunda temporada, queda claro que el enfoque sigue siendo construir un universo oscuro, cínico y provocador, pero sin dejar de lado la crítica social que tanto caracteriza a la saga. Desde la manipulación mediática hasta el uso del poder como herramienta de opresión, “Gen V” sigue apostando por incomodar y hacer pensar.

