A pesar de que son muy distintos, Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth) son mejores amigos desde hace mucho y pasan todos los veranos juntos en “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original). No obstante, su vínculo es puesto a prueba cuando empiezan a notar que tal vez su relación va más allá de la amistad. ¿Están listos para descubrir si pueden ser pareja? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia romántica, dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”) a partir de un guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, está basada en la novela homónima de 2021 de Emily Henry. “Esta película no solo cuenta una historia de amor”, señaló Haley a Tudum. “Te hace sentir como si estuvieras de vacaciones junto a Poppy y Alex”.

Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck y Molly Shannon lideran el elenco de “People We Meet on Vacation”. “He estado un poco ansioso pensando en quién interpretaría a estos personajes”, admitió Henry a Netflix. “Estoy completamente segura de que mis lectores y mucha más gente que ni siquiera conoce el libro se enamorarán perdidamente de Poppy y Alex”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”

1. Emily Bader como Poppy Wright

Emily Bader, conocida por su papel en la serie de Amazon Prime Primeo “My Lady Jane” (2024) y en las películas “Paranormal Activity: Next of Kin” (2021) y “Fresh Kills” (2023), da vida a Poppy Wright, una joven despreocupada, divertida y un poco alocada, pero que también está llena de sentimiento y vulnerabilidad. Aunque siempre ha visto a Alex como su mejor amigo, no puede evitar tener dudas cuando él toma una decisión radical.

“La química entre Emily y Tom es electrizante. Captan esa dinámica de atracción entre polos opuestos de una forma natural y auténtica”, aseguró la directora. Respecto a Poppy, agregó: “Expresa sus emociones con total franqueza, y Emily Bader lo captura todo a la perfección. Su ritmo cómico es impecable, pero también tiene la capacidad de crear momentos dramáticos y románticos con gran profundidad”.

Emily Bader interpreta a Poppy Wright, una joven divertida y aventurera, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

2. Tom Blyth como Alex Nilsen

Tom Blyth, recordado por interpretar a Glen Byam Shaw en “Benediction” y a Coriolanus Snow en “Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, asume el papel de Alex Nilsen, quien adora la rutina y es pragmático y mesurado. Aunque está enamorado de Poppy, se niega a admitir sus sentimientos para no perder a su amiga.

“Tom Blyth, quien en la vida real es una persona tranquila y natural, se inspiró en la lógica y la moderación de Alex de una manera que hizo que el personaje se sintiera increíblemente real y cercano”, aseguró Haley a Tudum. “Le aportó muchísima vida, calidez y humor sereno al papel”.

Tom Blyth interpreta a Alex Nilsen, el mejor amigo de Poppy, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

3. Sarah Catherine Hook como Sarah

Sarah Catherine Hook, que fue parte de series como “Law & Order: Special Victims Unit”, “Monsterland”, “Impeachment: American Crime Story”, “First Kill”, “Cruel Intentions” y “The White Lotus”, interpreta a Sarah, la novia de Alex.

Tom Blyth da vida a Alex Nilsen y Sarah Catherine Hook da vida a Sarah en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

4. Lucien Laviscount como Trey

Lucien Laviscount, que apareció en “Death in Paradise”, “The Syndicate”, “Skins”, “Supernatural”, “Scream Queens”, “Snatch”, “Katy Keene”, “Threesome”, “Emily in Paris” y “Peacock”, da vida a Trey en “Gente que conocemos en vacaciones”. Se trata de uno de los intereses amorosos de Poppy.

Emily Bader asume el rol de Poppy Wright y Lucien Laviscount asume el rol de Trey en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

5. Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith

Jameela Jamil, que anteriormente participó en series como “The Misery Index”, “Jurassic World Camp Cretaceous”, “American Dad!”, “Star Trek: Prodigy”, “She-Hulk: Attorney at Law”, “Pitch Perfect: Bumper in Berlin” y “Poker Face”, interpreta a Swapna Bakshi-Highsmith, la jefa de Poppy.

Jameela Jamil interpreta a Swapna Bakshi-Highsmith, la jefa de Poppy, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “People We Meet on Vacation”:

Lukas Gage como Buck

Miles Heizer como David

Alice Lee como Rachel

Tommy Do como Nam

Alan Ruck como Jimmy

Molly Shannon como Wanda

¿DE QUÉ TRATA “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Gente que conocemos en vacaciones”, “la despreocupada Poppy (Bader) y el rutinario Alex (Blyth) llevan una década siendo, inesperadamente, mejores amigos. Viven en ciudades diferentes, pero pasan juntos todas las vacaciones de verano. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando empiezan a cuestionar lo que para todos era obvio: ¿serán realmente la pareja ideal?”

¿CÓMO VER “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

“Gente que conocemos en vacaciones” se estrenará el viernes 9 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

