Tom Blyth y Emily Bader son los protagonistas de la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones", basada en la novela homónima de Emily Henry (Foto: Netflix)
Nelly Osco
A pesar de que son muy distintos, Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth) son mejores amigos desde hace mucho y pasan todos los veranos juntos en “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original). No obstante, su vínculo es puesto a prueba cuando empiezan a notar que tal vez su relación va más allá de la amistad. ¿Están listos para descubrir si pueden ser pareja? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película ? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia romántica, dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”) a partir de un guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, está basada en la novela homónima de 2021 de Emily Henry. “Esta película no solo cuenta una historia de amor”, . “Te hace sentir como si estuvieras de vacaciones junto a Poppy y Alex”.

Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck y Molly Shannon lideran el elenco de “. “He estado un poco ansioso pensando en quién interpretaría a estos personajes”, admitió Henry a Netflix. “Estoy completamente segura de que mis lectores y mucha más gente que ni siquiera conoce el libro se enamorarán perdidamente de Poppy y Alex”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”

1. Emily Bader como Poppy Wright

Emily Bader, conocida por su papel en la serie de Amazon Prime Primeo “My Lady Jane” (2024) y en las películas “Paranormal Activity: Next of Kin” (2021) y “Fresh Kills” (2023), da vida a Poppy Wright, una joven despreocupada, divertida y un poco alocada, pero que también está llena de sentimiento y vulnerabilidad. Aunque siempre ha visto a Alex como su mejor amigo, no puede evitar tener dudas cuando él toma una decisión radical.

La química entre Emily y Tom es electrizante. Captan esa dinámica de atracción entre polos opuestos de una forma natural y auténtica”, aseguró la directora. Respecto a Poppy, agregó: “Expresa sus emociones con total franqueza, y Emily Bader lo captura todo a la perfección. Su ritmo cómico es impecable, pero también tiene la capacidad de crear momentos dramáticos y románticos con gran profundidad”.

Emily Bader interpreta a Poppy Wright, una joven divertida y aventurera, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)
2. Tom Blyth como Alex Nilsen

Tom Blyth, recordado por interpretar a Glen Byam Shaw en “Benediction” y a Coriolanus Snow en “Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, asume el papel de Alex Nilsen, quien adora la rutina y es pragmático y mesurado. Aunque está enamorado de Poppy, se niega a admitir sus sentimientos para no perder a su amiga.

Tom Blyth, quien en la vida real es una persona tranquila y natural, se inspiró en la lógica y la moderación de Alex de una manera que hizo que el personaje se sintiera increíblemente real y cercano”, aseguró Haley a Tudum. “Le aportó muchísima vida, calidez y humor sereno al papel”.

Tom Blyth interpreta a Alex Nilsen, el mejor amigo de Poppy, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)
3. Sarah Catherine Hook como Sarah

Sarah Catherine Hook, que fue parte de series como “Law & Order: Special Victims Unit”, “Monsterland”, “Impeachment: American Crime Story”, “First Kill”, “Cruel Intentions” y “The White Lotus”, interpreta a Sarah, la novia de Alex.

Tom Blyth da vida a Alex Nilsen y Sarah Catherine Hook da vida a Sarah en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)
4. Lucien Laviscount como Trey

Lucien Laviscount, que apareció en “Death in Paradise”, “The Syndicate”, “Skins”, “Supernatural”, “Scream Queens”, “Snatch”, “Katy Keene”, “Threesome”, “Emily in Paris” y “Peacock”, da vida a Trey en “Gente que conocemos en vacaciones”. Se trata de uno de los intereses amorosos de Poppy.

Emily Bader asume el rol de Poppy Wright y Lucien Laviscount asume el rol de Trey en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)
5. Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith

Jameela Jamil, que anteriormente participó en series como “The Misery Index”, “Jurassic World Camp Cretaceous”, “American Dad!”, “Star Trek: Prodigy”, “She-Hulk: Attorney at Law”, “Pitch Perfect: Bumper in Berlin” y “Poker Face”, interpreta a Swapna Bakshi-Highsmith, la jefa de Poppy.

Jameela Jamil interpreta a Swapna Bakshi-Highsmith, la jefa de Poppy, en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)
Estos son los actores que completan el reparto de “People We Meet on Vacation”:

  • Lukas Gage como Buck
  • Miles Heizer como David
  • Alice Lee como Rachel
  • Tommy Do como Nam
  • Alan Ruck como Jimmy
  • Molly Shannon como Wanda

¿DE QUÉ TRATA “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

, en “Gente que conocemos en vacaciones”, “la despreocupada Poppy (Bader) y el rutinario Alex (Blyth) llevan una década siendo, inesperadamente, mejores amigos. Viven en ciudades diferentes, pero pasan juntos todas las vacaciones de verano. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando empiezan a cuestionar lo que para todos era obvio: ¿serán realmente la pareja ideal?

¿CÓMO VER “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

