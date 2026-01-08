La atrapante historia de Alex y Poppy pasa de las páginas de un libro a la pantalla gracias a la película de Netflix, “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original), que se basa en la novela homónima de Emily Henry. En la comedia romántica protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, la amistad de estos personajes es puesta a prueba cuando tras años de conocerse, se empiezan a cuestionar si un romance entre ellos funcionaria. ¿Están listos para dar ese gran paso o tienen miedo de arruinar su vínculo?

Aunque la película llega a Netflix el 9 de enero de 2026, los fanáticos del libro, que se publicó en 2021 y ganó el premio Goodreads Choice Award en la categoría Romance ese mismo año, se preguntan si la cinta dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”) respeta la historia original. ¿Incluye algunos cambios?

Las modificaciones son inevitables cuando se trata de adaptar una novela en una película de cerca de dos horas, no obstante, se espera que los cambios no afecten a la trama que ya conocemos. Para tranquilizar a sus seguidores, la autora del libro que debutó en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times, habló al respecto con algunos medios.

La amistad de Alex Nilsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) se pone a prueba en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones", donde los protagonistas deben lidiar con sus sentimientos (Foto: Netflix)

LA PELÍCULA “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”, ¿ES DIFERENTE AL LIBRO DE EMILY HENRY?

Emily Henry admitió que existen algunas diferencias entre su novela y la película “Gente que conocemos en vacaciones”, no obstante, aseguró que los fans no tienen de qué preocuparse, ya que la producción de Netflix mantiene la esencia de su obra y es fiel a sus personajes.

“Lo que más me gusta de esta película es que hay diferencias”, señaló Henry a Pedestrian. “Creo que fuimos totalmente fieles a los personajes y al espíritu de este libro. No hay nada de qué preocuparse para los fans. Nos preocupamos profundamente por los lectores y queremos que se sientan vistos y amados”.

En conversación con Morning America, la autora también mencionó que quería asegurarse de contar correctamente la historia de Poppy y Alex. “El viaje de Poppy y Alex es lo más importante. Y mantenerse fiel a la trama y al viaje, sin cambiar intrínsecamente lo que hace de Poppy Poppy, y lo que hace de Alex Alex. Eso fue lo más importante”.

Asimismo, agregó: “Creo que hicimos un muy buen trabajo manteniendo el espíritu del libro y realmente la historia y los personajes son muy, muy, muy reales, diría yo, 100% (...) Los lectores están en buenas manos”.

Tom Blyth asume el rol de Alex Nilsen y Emily Bader asume el rol de Poppy Wright en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

Emily Henry “estaba muy estresada” al principio

“Cuando terminé, di un gran suspiro de alivio y me liberé de todo el estrés porque sentí que los lectores iban a estar tan enamorados como yo”, aseguró la autora de “People We Meet on Vacation” a People. “Y eso es todo lo que podría haber deseado”.

Emily Henry, quien también productora ejecutiva de la película, indicó: “No podría haber tenido más suerte, porque no estaban obligados a incluirme de ninguna manera. Brett quería asegurarse de que mi voz formara parte de la película porque quería que los lectores tuvieran a alguien que los representara en cada conversación”.

La escritora también destacó la química que existe entre Emily Bader y Tom Blyth. “Solo ver su química, la forma en que interpreta a este personaje estoico, reprimido pero discretamente hilarante, y luego los momentos en los que deja salir un poco más su humor, ella simplemente está encantada, sorprendida; se nota que están haciendo este papel el uno para el otro y que ambos se divierten mucho, tal como imaginé que serían los personajes”, aseguró.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí