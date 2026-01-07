Después de años de amistad, el vínculo de Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth) es puesto a prueba cuando empiezan a cuestionarse si podrían ser la pareja perfecta en “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original), comedia romántica de Netflix dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”). ¿Admitirán sus verdaderos sentimientos? ¿Empezarán un romance o arruinarán su amistad? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

“Es un viaje épico que se desarrolla a lo largo de casi una década de amistad, vacaciones, grandes cambios en la vida y sentimientos que se van formando poco a poco”, explica Haley a Tudum. “Ese tipo de historia de amor, arraigada en una historia compartida y una vulnerabilidad ganada con esfuerzo, se siente única y atemporal”.

“Gente que conocemos en vacaciones”, escrita por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, cuenta con un reparto liderado por Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck y Molly Shannon.

Alex Nilsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) tienen miedo de arriesgar su amistad por una relación que podría no funcionar en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

“People We Meet on Vacation” está basada en la novela homónima de 2021 de Emily Henry. El libro debutó en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times y ha vendido más de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos.

“Espero que los fans del libro vean el cuidado que pusimos al dar vida a Poppy y Alex en la pantalla, y que el nuevo público se enamore de ellas con la misma intensidad”, indicó la autora a Tudum.

¿DE QUÉ TRATA “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Gente que conocemos en vacaciones”, “la despreocupada Poppy (Bader) y el rutinario Alex (Blyth) llevan una década siendo, inesperadamente, mejores amigos. Viven en ciudades diferentes, pero pasan juntos todas las vacaciones de verano. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando empiezan a cuestionar lo que para todos era obvio: ¿serán realmente la pareja ideal?”

Por lo que he visto en el tráiler, todos los que conocen a los protagonistas tienen claro que ellos terminarán juntos, pero Poppy y Alex insisten en que solo son mejores amigos. Solo reaccionan cuando otras personas entrar a la ecuación, pero ¿será demasiado tarde?

¿CÓMO VER “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

“Gente que conocemos en vacaciones” se estrenará el viernes 9 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “PEOPLE WE MEET ON VACATION”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”

Emily Bader como Poppy Wright

Tom Blyth como Alex Nilsen

Sarah Catherine Hook como Sarah

Lucien Laviscount como Trey

Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith

Lukas Gage como Buck

Miles Heizer como David

Alice Lee como Rachel

Tommy Do como Nam

Alan Ruck como Jimmy

Molly Shannon como Wanda

Tom Blyth asume el rol de Alex Nilsen y Sarah Catherine Hook asume el rol de Sarah en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

El rodaje principal de “People We Meet on Vacation”, producida por las compañías 3000 Pictures y Temple Hill Entertainment, comenzó en julio de 2024 y se realizó en lugares que van desde Nueva Orleans hasta una boda en Barcelona.

“Solíamos bromear diciendo que este es el James Bond de las comedias románticas en cuanto a locaciones”, comentó Haley. “Dimos vida a muchas de las vacaciones del libro y nos centramos en las que parecían más importantes para la historia”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí