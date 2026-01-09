CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en una de las novelas más vendidas de Emily Henry, “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original) es una comedia romántica de Netflix que narra la historia de amor de Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nielsen (Tom Blyth), quienes tras años de amistad se niegan a aceptar sus verdaderos sentimientos por temor a perder el hermoso vínculo que han formado tras tantos viajes juntos. ¿Qué sucede con los protagonistas de la película dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”)’? ¿Logran resolver sus diferencias o toman caminos separados?

La esperada cinta, escrita por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, empieza con Alex y Poppy distanciados debido a lo que sucedió dos años antes en su viaje a la Toscana. Pero combina escenas del presente con recuerdos del pasado de los protagonistas. El primero muestra cómo se conocieron y se convirtieron en amigos a pesar de tener personalidades muy diferentes. Después de quedar varados en la carretera por un error de Poppy, se hospedan en un hotel y comparten un poco de sus vidas.

De regreso en el presente, Poppy recibe la inesperada llamada de David Niles (Miles Heizer), quien le recuerda que debe asistir a su boda. La joven extrovertida intenta excusarse con su viaje de trabajo a Santorini para no enfrentar a su exmejor amigo, pero una extraña llamada con Alex la hace cambiar de opinión. Tras llegar a un acuerdo con su jefa, Swapna Bakshi-Highsmith (Jameela Jamil), cambia su destino a Barcelona.

El primer encuentro de Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

Tras el incómodo reencuentro de los protagonistas de “Gente que conocemos en vacaciones”, se muestra el primer viaje de los amigos. Poppy intenta levantar el ánimo de Alex después de que su novia Sarah (Sarah Catherine Hook) lo abandonara. Motivado por su mejor amiga, el joven estructurado y organizado se deja llevar y se atreve a hacer cosas inesperadas. A partir de ese momento, prometen viajar juntos cada verano.

Mientras Alex lleva a Poppy a su hospedaje en Barcelona, recuerdan el viaje que realizaron a Nueva Orleans y en el que fingieron estar recién casados para conseguir cosas gratis. Durante esa aventura, Alex se da cuenta de que siente algo más por su mejor amiga, pero antes de que pueda explorar esa posibilidad, el novio de Poppy aparece por sorpresa y arruina el momento.

Cuando Alex se lastima la espalda intentando ayudar a Poppy, ella le propone que se quedé ahí esa noche. Este momento los lleva a revivir el viaje a Noruega que se canceló debido a que Poppy enfermó. Aunque Alex necesitaba distraerse por su enésima separación de Sarah, se ofrece a cuidar a su mejor amiga hasta que se recupere.

Durante la cena previa a la boda de David, Alex descubre que Poppy cambió sus planes para viajar a Barcelona y encontrarse con él. Cuando le pide explicaciones, ella admite que anhela recuperar a su mejor amigo y que gustaría arreglar lo que se rompió en ese viaje a la Toscana. Pero Alex se marcha después de asegurar que su amistad ya no es posible.

Alex (Tom Blyth) le pide matrimonio a su novia Sarah (Sarah Catherine Hook) tras su casi primer beso con Poppy en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

¿Por qué se distanciaron Alex y Poppy?

Dos años antes, los protagonistas de “People We Meet on Vacation” realizan una viaje a la Toscana. Pero no van solos. Los acompaña sus respectivas parejas, Sarah y Trey (Lucien Laviscount). La tensión en el grupo era evidente, sobre todo, porque sus parejas no dejan de cuestionar la amistad de Alex y Poppy.

Cuando Poppy sospecha que podría estar embarazada, le pide ayuda a su mejor amigo. A pesar de que la prueba resulta negativa, Poppy continúa muy alterada, así que Alex le promete que siempre estará para ella. El tierno momento provoca que los amigos casi se den un beso. Alex cuestiona su amistad, pero Poppy asegura que solo está confundida y no quiere que nada cambie.

A la mañana siguiente, Alex anuncia su compromiso con Sarah. Esto deja a Poppy aún más confundida y no puede evitar decirle a Alex que estaba cometiendo un error al conformarse con una vida que en realidad no desea. Alex le asegura que está cediendo para conseguir lo que quiere: una relación estable y amorosa. Además, le dice que ese es su último viaje juntos.

Alex y Poppy ¿admiten sus sentimientos?

En el presente, Alex vuelve a buscar a Poppy y admite que terminó su compromiso con Sarah por ella, quien también admite que lo ha amado desde siempre, pero tenía miedo de arruinar el vínculo especial que formaron. Los protagonistas de “Gente que conocemos en vacaciones” finalmente se besan y pasan la noche juntos.

Sin embargo, la felicidad dura muy poco, ya que durante la boda, Alex pregunta sobre sus planes para el futuro y Poppy tiene dudas. Alex comprende que, aunque se aman, no funcionan como pareja, así que se marcha.

De vuelta en Nueva York, Poppy comprende que cometió un error y decide renunciar a su trabajo para empezar una vida con Alex. Tras una persecución dramática, le confiesa sus sentimientos y sellan su amor con un beso. La última escena muestra a la pareja en su apartamento en Nueva York y relajándose juntos en la playa. Una referencia a la portada del libro de Emily Henry.

Para la autora, Poppy se siente como en casa con Alex. “Creo que el hogar es donde sientes que puedes ser completamente tú mismo, donde no dudas de ti mismo. No te preocupas por ser rechazado de alguna manera. Creo que todos lo merecemos”.

Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) admiten sus sentimientos al final de la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

“Gente que conocemos en vacaciones” está disponible en Netflix desde el 9 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

