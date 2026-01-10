CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La historia de amor de Poppy Wright y Alex Nielsen no es nueva para los fanáticos de las romcom que leyeron la popular novela de 2021 de Emily Henry, “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original), pero tras su estreno en Netflix, el 9 de enero de 2025, es inevitable notar las diferencias que existen entre el libro que debutó en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times y la película protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth. Por eso, te comparto los principales cambios.

La comedia romántica dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”) relata cómo se formó una amistad muy especial entre dos personas muy diferentes y el evento que rompió ese vínculo. Después de un tiempo distanciados, Poppy y Alex se reencuentran en una boda y tras recordar cada uno de sus viajes, y las aventuras que vivieron en ellos, tienen la oportunidad de aclarar las cosas. Pero ¿aún están a tiempo de salvar su relación?

Aunque la producción de Netflix realizó algunos cambios, mantiene la esencia de su obra y es fiel a sus personajes. “Lo que más me gusta de esta película es que hay diferencias”, señaló Henry a Pedestrian. “Creo que fuimos totalmente fieles a los personajes y al espíritu de este libro. No hay nada de qué preocuparse para los fans. Nos preocupamos profundamente por los lectores y queremos que se sientan vistos y amados”.

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA PELÍCULA DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES” Y EL LIBRO DE EMILY HENRY

1. El primer encuentro de Alex y Poppy

Mientras en la película “Gente que conocemos en vacaciones”, Alex y Poppy se conocen en cuando regresan juntos desde Boston College a Linfield, Ohio, su ciudad natal, en el libro, su primer encuentro se produce en la reunión de orientación de primer año de la Universidad de Chicago y se reencuentran al final del año escolar para regresar a casa. Tampoco se produce el incidente que los lleva a quedarse una noche en un hotel de la carretera. Pero en ambos casos se vuelven amigos.

“Esta es prácticamente la primera introducción del libro, pero truncada de una forma muy divertida”, señaló Emily Henry a Tudum. “Para que el cliché de amigos que se enamoran funcione en una comedia romántica, es fundamental que veas a estos dos personajes como amigos, como verdaderos mejores amigos platónicos que se aman, pero no de forma romántica ni sexual”.

El primer encuentro de Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

2. Los hermanos de Alex y Poppy

La película de Netflix solo muestra a un hermano de Alex, David (Miles Heizer), quien está próximo a casarse. Pero en la novela, Alex tiene otros dos hermanos, Bryce y Cameron. Por su parte, Poppy tiene hermanos gemelos, Parker y Prince. Como dato adicional, Alex tenía una gata llamada Flannery O’Connor.

David Niles (Miles Heizer) se casa en Barcelona en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

3. Los destinos de los viajes

En la película “People We Meet on Vacation”, Alex y Poppy viajan a Nueva Orleans, Squamish (Columbia Británica), la Toscana y a Barcelona, ​​para la boda de David, pero también se menciona el viaje a Noruega que no se realiza porque Poppy enferma. Mientras que en los libros los amigos visitan más lugares. De hecho, algunos escenarios se cambiaron: Palm Springs por Barcelona. Estos son los destinos visitados en la novela:

Hace diez veranos: Isla de Vancouver, Canadá

Hace nueve veranos: Nashville, TN

Hace ocho veranos: San Francisco y Sonoma, CA

Hace siete veranos: Nueva Orleans, LA

Hace seis veranos: Vail, Colorado

Hace cinco veranos: Sanibel Island, FL

Hace cuatro veranos: Noruega y Suecia (Poppy se enferma)

Hace tres veranos: Toscana, Italia

Hace dos veranos: Croacia

Ese verano: Palm Springs, CA

Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) viajan juntos cada verano en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

4. La pelea de Alex y Poppy

Aunque en esencia la secuencia que lleva al distanciamiento de Alex y Poppy es igual en los libros y la película. Existen elementos diferentes: en lugar de la Toscana el destino es Croacia; en la novela si se produce un beso, pero mientras están borrachos, y Alex no le propone matrimonio a Sarah. (Aunque si compra un anillo de compromiso en otro momento).

Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) se distancian tras su viaje a la Toscana en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

5. El final

En ambas versiones de “Gente que conocemos en vacaciones”, Poppy se arrepiente de sus dudas y busca a Alex en su pueblo natal. En la novela, antes de reunirse con él, se topa con Sarah en la universidad donde ellos dan clases y tiene una charla honesta. En la película, este encuentro se produce en el aeropuerto de Barcelona y muestra a Sarah como azafata.

Mientras en la película de Netflix, Poppy debe correr (algo que odia) para alcanzar a Alex y confesarle su amor, en la novela En el libro, Poppy lo encuentra en el bar local y le confiesa su amor delante de todos sus compañeros de trabajo.

Poppy Wright (Emily Bader) persigue a Alex Nielsen (Tom Blyth) y le confiesa su amor al final de la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

