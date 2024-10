Unos meses después del final de “Young Sheldon”, CBS estrena “Georgie & Mandy’s First Marriage”, la tercera serie de la franquicia “The Big Bang Theory”. La ficción creada por Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland cuenta con un elenco encabezado por Montana Jordan y Emily Osment, quienes repiten sus papeles de Georgie y Mandy. Entonces, ¿qué otros actores conforman el reparto? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

La serie que sigue a la pareja mientras equilibra el matrimonio y la paternidad luego de mudarse con los padres de Mandy se grabó en los estudios Warner Bros. en Burbank, California, desde julio de 2024. El primer episodio se emitirá el 17 de octubre de 2024 en CBS.

Will Sasso, Rachel Bay Jones, Dougie Baldwin y Jessie Prez completan el elenco principal de “Georgie & Mandy’s First Marriage”, que también cuenta con las actuaciones de Zoe Perry, Annie Potts, Raegan Revord y Craig T. Nelson. Entonces, ¿quién es quién en el spin-off?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”

1. Montana Jordan como Georgie Cooper

Montana Jordan vuelve a interpretar a Georgie Cooper, el hermano mayor de Sheldon. Tras tener a su bebé, se muda a casa de los padres de Mandy, donde debe adaptarse a su nueva vida. Aunque este fue el primer papel actoral de Jordan, también apareció en “The Legacy of a Whitetail Deer Hunter”, comedia dramática dirigida por Jody Hill y escrita por Hill, John Carcieri y Danny McBride.

Montana Jordan regresa como Georgie Cooper, mientras que Emily Osment regresa como Mandy McAllister en "Georgie & Mandy’s First Marriage", spin-off de “Young Sheldon” (Foto: CBS)

2. Emily Osment como Mandy McAllister

Emily Osment, recordada por su papel de Lilly Truscott en “Hannah Montana” y por roles en “Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams”, “Beverly Hills Chihuahua 2″, “Love Is All You Need?”, “Two and a Half Men”, “Pretty Smart” y “The Kominsky Method”, regresa como Mandy McAllister, quien lidia con su maternidad y su vida matrimonial mientras se queda en casa de sus padres.

Montana Jordan como Georgie Cooper y Emily Osment como Mandy McAllister en una imagen promocional de la serie "Georgie & Mandy’s First Marriage" (Foto: CBS)

3. Will Sasso como Jim McAllister

Will Sasso, que apareció en “Happy Gilmore”, “Doctor Who”, “The Three Stooges”, “Killing Hasselhoff”, “The Throwback”, “The X-Files”, “Less than Perfect”, “How I Met Your Mother”, “Two and a Half Men”, “Modern Family”, y “Grey’s Anatomy”, retoma el rol de Jim McAllister, el padre de Mandy.

Georgie Cooper (Montana Jordan) abraza a Jim McAllister (Will Sasso) en "Georgie & Mandy’s First Marriage", spin-off de “Young Sheldon” (Foto: CBS)

4. Rachel Bay Jones como Audrey McAllister

Rachel Bay Jones, que participó en producciones como “Ben Is Back”, “Critical Thinking”, “Bob Trevino Likes It”, “The Family”, “Modern Family”, “Grey’s Anatomy” y “The Good Doctor”, da vida a Audrey McAllister en “Georgie & Mandy’s First Marriage”. La madre de Mandy también apareció en “Young Sheldon”.

Audrey McAllister (Rachel Bay Jones) y Jim McAllister (Will Sasso) reciben a Mandy y Georgie en su casa en "Georgie & Mandy’s First Marriage", spin-off de “Young Sheldon” (Foto: CBS)

5. Dougie Baldwin como Connor McAllister

Dougie Baldwin, conocido por su papel protagónico en la serie de Netflix “Disjointed” y por producciones como “The Turning”, “Nowhere Boys: The Book of Shadows”, “Upper Middle Bogan”, “Finding Kate” y “Feedback”, interpreta a Connor McAllister, el hermano de Mandy.

Georgie Cooper (Montana Jordan) llega al taller mecánico de Audrey McAllister (Rachel Bay Jones) en "Georgie & Mandy’s First Marriage", spin-off de “Young Sheldon” (Foto: CBS)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Georgie & Mandy’s First Marriage”:

Jessie Prez como Ruben

Zoe Perry como Mary Cooper

Annie Potts como Connie Tucker ‘Meemaw’

Raegan Revord como Missy Cooper

Craig T. Nelson como Dale Ballard

¿DE QUÉ TRATA “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

De acuerdo con la sinopsis del primer episodio de “Georgie & Mandy’s First Marriage”, “Georgie y Mandy se cansan de quedarse con sus padres y reconsideran su situación de vida después de una pelea con la madre de Mandy”.

¿CÓMO VER “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

“Georgie & Mandy’s First Marriage” se estrenará el jueves 17 de octubre de 2024 a las 8/7c en Estados Unidos a través de CBS.