Después del arresto de Georgia (Brianne Howey), los fanáticos de “Ginny y Georgia” esperan con ansias la tercera temporada, en la que sin duda la joven y luchadora madre intentará salir de este gran problema. En tanto, los Miller y el resto de la gente de Wellsbury tendrán que lidiar con las consecuencias del desafortunado evento. Entonces, ¿qué actores regresan para los nuevos episodios, que se estrenan el 5 de junio de 2025? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

“Georgia definitivamente es llevada al límite en esta temporada, y tiene que sobrevivir a escenarios que nunca antes había tenido que sobrevivir”, indicó Howey a Tudum. Por su parte, la creadora y productora ejecutiva Sarah Lampert aseguró que “esta temporada revolucionamos nuestro mundo. Es la mejor manera de describirlo. Los personajes se vieron impulsados ​​a nuevas dimensiones, y los actores ofrecieron actuaciones que me conmovieron profundamente. Los fans han sido tan pacientes que estoy deseando que vean la tercera temporada”.

Por supuesto, Brianne Howey y Antonia Gentry regresan como las protagonistas. También vuelven Felix Mallard, Sara Waisglass, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas, Chelsea Clark, Nathan Mitchell, Silver (Katelyn Wells) y más. Mientras que Ty Doran y Noah Lamanna se unen al elenco en la tercera temporada de “Ginny y Georgia”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “GINNY Y GEORGIA”

1. Brianne Howey como Georgia Miller

Brianne Howey, conocida por su interpretaciones en las series “Scream Queens” y “The Exorcist”, retoma el rol de Georgia Miller, quien tras ser arrestada durante su boda con Paul Randolph, debe encontrar la manera de salir del problema legal. Aunque cumple arresto domiciliario, aún debe afrontar un juicio.

“Terminamos la segunda temporada con Georgia arrestada por asesinato, arruinando su boda de ensueño y dejando el destino de la familia Miller en la cuerda floja”, explicó Lampert. “Siempre han sido Ginny y Georgia contra el mundo, pero el mundo nunca las ha atacado con tanta dureza como lo hará en la tercera temporada”.

Georgia Miller (Brianne Howey) fue arrestada al final del episodio 10 de la segunda temporada de “Ginny y Georgia” (Foto: Netflix)

2. Antonia Gentry como Ginny Miller

Antonia Gentry, que ha aparecido en producciones como “Driver’s Ed: Tales from the Street”, “Lone Wolf Mason”, “ Candy Jar”, “Raising Dion” y “Time Cut”, regresa como Ginny Miller, la hija mayor de Georgia. Con el arresto de su madre, las cosas para ella se vuelven aún más complicadas. Intenta apoyarla, pero duda sobre si hace lo correcto o no.

Ginny Miller (Antonia Gentry) debe lidiar con que su madre sea acusada de asesinato en la tercera temporada de "Ginny & Georgia" (Foto: Netflix)

3. Diesel La Torraca como Austin

Diesel La Torraca, que fue parte de “Lambs of God”, “Black Comedy”, “The Secrets She Keeps”, “La Brea” y “Tyler Perry’s Young Dylan”, vuelve a interpretar a Austin, el más pequeño de la familia y el más afectado con lo que sucedió con Georgia al final de la segunda entrega.

Austin (Diesel La Torraca) y Ginny (Antonia Gentry) e el juicio de Georgia en la tercera temporada de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

4. Ty Doran como Wolfe

Ty Doran, recordado principalmente por dar vida a Cal Stone en la serie “Manifiesto”, se une a la tercera temporada de “Ginny y Georgia” como Wolfe, que de acuerdo con la descripción de Netflix, es “un chico relajado de la clase de poesía de Ginny a quien no le gusta particularmente la poesía”.

Ty Doran interpreta a Wolfe, un compañero de Ginny, en la tercera temporada de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

5. Noah Lamanna como Tris

Noah Lamanna, quien ha aparecido en producciones como “Topline” y “Star Trek: Strange New Worlds”, asume el papel de Tris en los nuevos episodios. Se trata de una “amiga de Marcus y Silver, una skater superinteligente y tutora entre iguales”.

Noah Lamanna da vida a Tris, amiga de Marcus y Silver, en la tercera temporada de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “Ginny y Georgia”:

Felix Mallard como Marcus

Sara Waisglass como Max

Jennifer Robertson como Ellen

Scott Porter como Mayor Paul Randolph

Raymond Ablack como Joe

Katie Douglas como Abby

Chelsea Clark como Norah

Nathan Mitchell como Zion

Katelyn Wells como Silver

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “GINNY Y GEORGIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 3 de “Ginny y Georgia”, “la detención de Georgia el día de su boda arruina el final de cuento de hadas con el que siempre había soñado y convierte a las Miller en el centro de todas las miradas. Ginny y Georgia siempre han estado solas ante la adversidad, pero nunca se habían enfrentado a algo así. Ahora que las cosas se ponen realmente difíciles, Ginny debe tomar una decisión: ¿está segura de querer luchar con su madre contra viento y marea?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “GINNY Y GEORGIA”?

La tercera temporada de “Ginny y Georgia” se estrenará el jueves 5 de junio de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

