¡Los gleeks tienen un buen motivo para ponerse a cantar! Y es que “Glee”, la serie musical que convirtió un coro escolar de Ohio en un fenómeno global, ha confirmado que vuelve en formato de reboot. Lo cierto es que Disney+ y Hulu le dieron luz verde a la nueva versión del show televisivo y, con ella, llegan las preguntas de siempre: quiénes regresan, qué se sabe exactamente sobre su equipo de producción y cómo podemos prepararnos para este gran retorno. Por eso, si quieres conocer todos estos detalles, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, de acuerdo con Variety y Deadline, la producción está a cargo de 20th Television, el estudio de la serie original, y se emitirá en Hulu y Disney+.

Por otro lado, detrás del proyecto está Ryan Murphy, quien creó la serie junto a Brad Falchuk e Ian Brennan.

¿Y de qué trata la ficción original? Pues, sigue a un grupo de estudiantes del William McKinley High School, en Lima (Ohio), que encuentran su voz en el coro del colegio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REBOOT DE “GLEE” HASTA AHORA?

El pasado miércoles 21 de octubre del 2026, a través de una publicación conjunta en Instagram, Disney+ y Hulu anunciaron el pedido del reboot de “Glee”.

Cabe resaltar que, tal como explica TVLine, Ryan Murphy ya había dado pistas sobre esta ficción en julio de este año, durante el estreno de su serie “The Shards”.

Además, a finales de septiembre, el creativo le contó a Entertainment Tonight que había terminado un guion junto a Falchuk y Brennan.

¿QUIÉNES REGRESARÍAN EN EL REPARTO DEL REBOOT DE “GLEE”?

Si bien Variety informó que Lea Michele volverá como Rachel Berry, Deadline y TheWrap precisan que ella todavía está en conversaciones. Sea como sea, los representantes de Michele y de Murphy no hicieron comentarios al respecto.

Asimismo, Heather Morris publicó un mensaje en Instagram que sugiere el regreso de Brittany.

Chord Overstreet (Sam Evans), por su parte, celebró la noticia en X.

Reunited and it feels so good! — Chord Overstreet (@chordoverstreet) October 21, 2026

Además, Deadline indica que aunque Matthew Morrison (Will Schuester) no está en conversaciones por ahora, se entiende que desea sumarse.

Finalmente, Murphy dijo haber hablado con unas diez personas del elenco original que están entusiasmadas con el reboot. Sin embargo, no dio nombres hasta el momento.

Importante: de este reparto, Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera lamentablemente fallecieron, por lo que podríamos tener algún homenaje para ellos en la nueva serie de la franquicia.

Y tú, ¿ya estás listo para regresar a este universo de música y drama?

¿CÓMO VER “GLEE”?

“Glee”, con sus seis temporadas completas, se puede ver en Hulu (en Estados Unidos) y Disney+ (a nivel internacional).

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

"Glee" es una serie de comedia musical que se estrenó originalmente en el año 2009 (Foto: Ryan Murphy Productions / Brad Falchuk Teley-Vision / 20th Century Fox Television)

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