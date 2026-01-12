El pasado domingo 11 de enero, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregó los codiciados Globos de Oro 2026 en su 83.ª edición. Así, la ceremonia reconoció lo mejor del cine y la televisión de todo el 2025. Y ahora que conocemos a los ganadores, surge la gran pregunta: ¿dónde puedo ver las producciones premiadas? Por eso, en las siguientes líneas, te presento la guía definitiva para acceder a cada título galardonado disponible en las principales plataformas de streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que el podio de los largometrajes más premiados de la gala quedó establecido de la siguiente manera:

“One Battle After Another " - 4 Globos de Oro

- 4 Globos de Oro “Hamnet” - 2

- 2 “KPop Demon Hunters” - 2

- 2 “O Agente Secreto” (“The Secret Agent”) - 2

(“The Secret Agent”) - 2 “Sinners” - 2

Por otro lado, entre las series, estas fueron las más galardonadas:

“Adolescence " - 4 Globos de Oro

- 4 Globos de Oro “The Pitt " - 2

- 2 “The Studio” - 2

LAS GANADORAS DE NETFLIX EN LOS GLOBOS DE ORO 2026

1. “Adolescence”

Premios en total: 4

"Adolescencia" dominó las categorías de miniserie, con el triunfo de Stephen Graham como Mejor Actor, y Owen Cooper y Erin Doherty llevándose premios como Mejores Actores de Reparto.

¿De qué trata? Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “KPop Demon Hunters”

Premios en total: 2

"Las guerreras k-pop" se llevó el Globo de Oro a la Mejor Película Animada y a la Mejor Canción Original por “Golden”.

¿De qué trata? Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Ricky Gervais: Mortality”

Premios en total: 1

“Ricky Gervais: Mortality”, por su parte, conquistó el premio a Mejor Especial de Stand-Up.

¿De qué trata? Ricky Gervais aborda la vida, la muerte y el estado actual del mundo en este especial lleno de honestidad en el que no se guarda nada, ni siquiera su propia mortalidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

LAS GANADORAS DE HBO MAX EN LOS GLOBOS DE ORO 2026

4. “One Battle After Another”

Premios en total: 4

“Una batalla tras otra” arrasó con múltiples premios, incluidos Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Director para Paul Thomas Anderson, Mejor Guion y Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor.

¿De qué trata? Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

5. “Sinners”

Premios en total: 2

“Pecadores” de Ryan Coogler ganó el premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla, además de llevarse reconocimiento a la Mejor Banda Sonora, la cual estuvo a cargo de Ludwig Göransson.

¿De qué trata? Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

6. “The Pitt”

Premios en total: 2

El show televisivo protagonizado por Noah Wyle conquistó el Globo de Oro al Mejor Actor en Serie de Drama, así como el premio a la Mejor Serie Dramática.

¿De qué trata? El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

7. “Hacks”

Premios en total: 1

La cuarta temporada de la producción protagonizada por Jean Smart hizo que ella ganara el premio a la Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical.

¿De qué trata? Explora la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven desconocida con mucho que decir.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

LAS GANADORAS DE APPLE TV+ EN LOS GLOBOS DE ORO 2026

8. “ The Studio ”

Premios en total: 2

Gracias a este proyecto, Seth Rogen ganó su primer Globo de Oro como Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical.

¿De qué trata? El nuevo director de un estudio intenta que la cinematografía siga viva y relevante.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

9. “ Pluribus ”

Premios en total: 1

Tras ser ignorada en anteriores ceremonias de premios por su estupenda interpretación de Kim Wexler en “Better Call Saul”, Rhea Seehorn por fin fue reconocida con el Globo de Oro a la Mejor Actriz en Serie Dramática por “Pluribus”.

¿De qué trata? La persona más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

LA GANADORA DE DISNEY+/HULU EN LOS GLOBOS DE ORO 2026

10. “ Dying for Sex ”

Premios en total: 1

Finalmente, "Morir de placer" conquistó el premio a la Mejor Actriz en Miniserie para Michelle Williams.

¿De qué trata? Después de que Molly Kochan recibe un diagnóstico de cáncer de mama metastásico de fase 4, decide dejar a su marido para explorar la complejidad de sus deseos sexuales por primera vez en su vida, con su mejor amiga Nikki a su lado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+ o Hulu.

LAS GANADORAS DE LOS GLOBOS DE ORO 2026 QUE TODAVÍA NO ESTÁN EN EL STREAMING

A continuación, repasa la lista de ganadoras de los Globos de Oro 2026 que aún no han llegado a las plataformas de streaming:

“Hamnet” - 2 premios

“O Agente Secreto” - 2

“Sentimental Value” - 1

“Marty Supreme” - 1

“If I Had Legs I’d Kick You” - 1

Gracias a "If I Had Legs I'd Kick You", Rose Byrne ganó el Globo de Oro 2026 a la Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical

