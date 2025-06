La primera vez que se vio a ‘Bills’ en el universo de ‘Dragon Ball’ fue en la película ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’. Aquella vez, ese personaje dejó en claro a todos los ‘Guerreros Z’ que tenía un impresionante nivel de poder. Y no exagero, pues ‘Gokú’, pese a que logró alcanzar una forma divina, no pudo igualar su fuerza. Si bien durante mucho tiempo ‘Bills’ pareció ser alguien indestructible, eventualmente, en ‘Dragon Ball Super’ se reveló su inesperado punto débil. En esta nota te daré a conocer en qué capítulo de dicho anime se compartió esa información, así que presta atención.

Te recalco de una vez por todas que el dato no salió a la luz en los tres primeros arcos argumentales de ‘Dragon Ball Super’ (el de ‘Bills, el dios de la destrucción’, el de ‘Golden Freezer’ y el del torneo entre el sexto y séptimo universo), sino en el cuarto. Es decir, en el de ‘Gokú Black’.

Habiéndote comentado ello, hablemos sobre el capítulo en cuestión. Para no ir con muchos rodeos, te digo que la información que motivó la creación de esta nota se brindó en el episodio número 55 del anime de ‘Dragon Ball Super’, el cual fue titulado: ‘Quiero ver a Son Gokú, ¿sí? ¡La orden de Zeno-sama!’.

En aquel capítulo se indica que luego de que el ‘saiyajin’ criado en la Tierra peleara amistosamente con ‘Zamasu’ (el de su línea temporal) para tratar de averiguar cuál es la verdadera identidad de ‘Gokú Black’, el hijo de ‘Bardock’ recibió una invitación de ‘Zeno-sama’, razón por la cual ‘Bills’ y ‘Whis’ le comentaron que tenía que ir a verlo rápidamente.

El tema aquí es que ‘Gokú’ tomó la situación con mucha calma y hasta mostró desinterés en verlo. Todo eso puso nervioso a ‘Bills’, ya que él es consciente que ‘Zeno-sama’ es capaz de destruir todo fácilmente. Es así como, tras convencerlo de que debía ir a verlo sí o sí, le recalcó que no le dijera nada sobre la situación con ‘Gokú Black’ y la ‘máquina del tiempo’ que había sido usada por ‘Trunks del futuro’.

“Si se llega a enterar es seguro que se enojará y ya sabes lo que pasará después. ¿Lo sabes, verdad?”, expresó ‘Bills’. “Oye, ‘Whiss’, te pido que le digas al ‘Supremo Kaiosama’ que lo mantenga en secreto también, por favor”, manifestó después el ‘dios de la destrucción’ a su maestro, quien le aseguró que eso iba a hacer.

Debido a la preocupación mostrada por ‘Bills’, ‘Gokú’ calificó lo ocurrido como algo “muy raro”, pero segundos más tarde entendió todo con mucha sorpresa. Y es que ‘Whis’ llegó a contarle algo sumamente llamativo. “El ‘Supremo Kaiosama’ y ‘el dios de la destrucción’ son un paquete. Si uno muere, entonces el otro también”, aseguró.

‘Gokú’ muy sorprendido por la información que le brindó ‘Whiss’, el maestro de ‘Bills’. (Foto: Toei Animation)

La razón por la que ‘Whis’ le dio una información tan importante a ‘Gokú’

“¿Estás hablando en serio? ¿Lo que dijo ‘Whis’ es que para vencer al Sr. ‘Bills’ solo debo derrotar al ‘Supremo Kaiosama? Pero yo pienso que eso sería un poco aburrido y sin chiste”, expresó después el ‘saiyajin’ criado en la Tierra, mientras ‘el dios de la destrucción’ se encontraba atónito por lo sucedido y muy nervioso, ya que había salido a la luz su punto débil. Justamente por esto último es que le reclamó a su maestro. “Discúlpeme, pero ‘Gokú’ ya es como de la familia. No hay problema, ¿no?”, señaló en ese entonces ‘Whis’.

‘Bills’ jamás imaginó que ‘Whiss’ le iba a revelar su punto débil a ‘Gokú’. (Foto: Toei Animation)

Tras ello, ‘Gokú’ le pidió a ‘Bills’ que confiara en él, pues sabía guardar secretos muy bien. Además, hay que tener en cuenta que como ambos ya eran amigos, no había razón para que el ‘saiyajin’ criado en la Tierra buscara matarlo algún día. Por otro lado, recordemos que ‘Gokú’ también mantiene una relación de amistad con el ‘Supremo Kaiosama’. Entonces, hacerle daño a él tampoco estaba dentro de sus planes. Ahora que ya conoces el dato, no olvides que puedes aprender más cosas relacionadas a ‘Dragon Ball’ leyendo las notas pasadas que he elaborado sobre la creación de Akira Toriyama. ¡Hasta la próxima!

¿Cuándo se estrenó ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’?

Por si no lo sabías, la película ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’ fue estrenada en los cines de Japón el 30 de marzo de 2013, mientras que en los cines latinoamericanos se produjo su estreno en septiembre de ese mismo años. Aquella cinta se convirtió en el primer filme de la franquicia en ser estrenado en cines con doblaje latino tras 14 años, desde que se lanzó ‘Dragon Ball Z: El poder invencible’ (1999).

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí