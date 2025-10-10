Desde que se estrenó, el 20 de agosto de 2025, la película animada “KPop Demon Hunters” rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, muestra de ello fue haberse mantenido en el Top 10 de Netflix durante más 14 semanas. Debido a que todo lo relacionado a esta producción despierta mucho interés, te damos a conocer cuál es la historia detrás de la canción “Golden”.

Cabe precisar que la cinta se convirtió en un fenómeno mundial, principalmente por sus temas musicales. Si bien, Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo son las actrices de doblaje que están detrás de los diálogos de las protagonistas Rumi, Mira y Zoey, respectivamente; Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces del grupo ficticio HUNTR/X.

Mira, Rumi y Zoey son "Las guerreras K-Pop". (Foto: Netflix)

CONOCE LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN “GOLDEN” DE “KPOP DEMON HUNTERS”

EJAE, quien es la voz de Rumi dentro de la agrupación ficticia HUNTR/X, fue la que coescribió la banda sonora de “KPop Demon Hunters”; por tal motivo, se animó a contar la historia detrás de la canción “Golden”, la cual calificó de inesperada.

En una entrevista en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, del 7 de octubre de 2025, relató cómo la melodía le llegó el instante en el que se encontraba en un vehículo. “Estaba en el coche, en el taxi y de camino al dentista. Fue entonces cuando recibí el tema del increíble Black Label, los productores, Teddy [Park], 24, Ido y también Ian Eisendrath, nuestro director musical”, dijo.

Ni bien la leyó, conectó con sus letras, las cuales calificó de hermosas: “Esa intro es preciosa; y esto rara vez ocurre, pero al instante me inspiró melódicamente”.

Debido a que todo surgió de un momento a otro, Ejae se convenció de que debía grabarla de inmediato, por lo que se hizo una nota de voz. “Tengo la nota de voz, y se me oía decir: ‘Neh, neh, neh’. No sé qué decía. Era un galimatías”, manifestó.

Luego de que ella y Sonnenblick terminaron la canción, estaban casi convencidas de que iba a ser un éxito, algo que finalmente se concretó, pues el tema estuvo 15 semanas en la lista Billboard Hot 100.

Vale mencionar que durante su presencia en el show, las tres cantantes se animaron a interpretar “Golden” en vivo, algo que por primera vez hacían. Aunque cantaron un fragmento, a este le siguió otras canciones de la película.

“KPop Demon Hunters” sigue a las integrantes del grupo HUNTR/X, quienes además de dar conciertos, tiene otra misión: ahuyentar a los demonios que intentan robar almas humanas de la Tierra. Ellas deberán enfrentarse a una agrupación rival llamado Saja Boys, que en realidad son demonios disfrazados de una boy band que busca apoderarse de las almas de las personas.

LOS LOGROS DE “GOLDEN”

A principios de la segunda semana de octubre, “Golden” estuvo en la cima de la lista Billboard 100 por octava semana.

Anteriormente, ya había alcanzado el número 1 en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. US por cuarta semana no consecutiva, la semana del 16 de agosto.

El tema se convirtió en la primera de un grupo exclusivamente femenino en encabezar la lista Billboard Streaming Songs, según Netflix.

Gracias a la canción, HUNTR/X superó al grupo de K-pop Blackpink en la lista estadounidense de Spotify.

