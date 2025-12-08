La temporada de premios ya se siente en el aire. Y es que los famosos Golden Globes (conocidos en español como Globos de Oro) por fin revelaron los títulos que competirán en la gala del próximo domingo 11 de enero del 2026. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres saber dónde ver las películas y series nominadas en el streaming. Por eso, en las siguientes líneas, te presento la guía completa para disfrutar de estas producciones en la comodidad de tu hogar. ¡Prepárate para una maratón frente a la TV!

Vale precisar que las nominaciones a la 83° entrega de los premios Globos de Oro (o Golden Globes 2026) se anunciaron la mañana de este lunes 8 de diciembre.

Y si te la perdiste... ¡no te preocupes! A continuación, te dejo la grabación disponible en YouTube.

LAS SERIES Y PELÍCULAS DE HBO MAX NOMINADAS A LOS GOLDEN GLOBES 2026

1. " One Battle After Another "

Nominaciones: 9 en total, incluida Mejor Película Musical o Comedia.

¿De qué trata? Leonardo DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un ex radical que debe volver a la acción cuando su hija enfrenta peligro.

¿Cómo verla? En HBO Max, a partir del viernes 19 de diciembre.

2. " Sinners "

Nominaciones: 7 en total, incluida Mejor Película Dramática.

¿De qué trata? Sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que regresan a Mississippi para emprender nuevos negocios. No obstante, sin saberlo, atraen la atención de misteriosos personajes.

¿Cómo verla? En HBO Max, a través de este enlace.

3. “ The White Lotus 3 ”

Nominaciones: 6 en total, incluida Mejor Serie Dramática.

¿De qué trata? Ambientada en Tailandia, la temporada 3 de la aclamada sátira de HBO sigue a los aparentemente perfectos huéspedes de un hotel durante una semana. Cada día, surge un lado más oscuro de los viajeros, del personal y del idílico lugar.

¿Cómo verla? En HBO Max, a través de este enlace.

4. “Weapons”

Nominaciones: 2 en total, incluida Mejor Actriz de Reparto (Amy Madigan).

¿De qué trata? A las 2:17 a. m., diecisiete niños de la clase de la profesora Gandy se despertaron, caminaron hacia la oscuridad... y nunca regresaron.

¿Cómo verla? En HBO Max, a través de este enlace.

Otros nominados de HBO Max:

LAS SERIES Y PELÍCULAS DE NETFLIX NOMINADAS A LOS GOLDEN GLOBES 2026

1. “Frankenstein”

Nominaciones: 5 en total, incluida Mejor Película Dramática.

¿De qué trata? Guillermo del Toro adapta el clásico de Mary Shelley sobre el científico Victor Frankenstein (Oscar Isaac) y la criatura (Jacob Elordi) que cobra vida en un experimento monstruoso.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

2. “Adolescence”

Nominaciones: 5 en total, incluida Mejor Miniserie.

¿De qué trata? Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

3. “KPop Demon Hunters”

Nominaciones: 3 en total, incluida Mejor Película Animada.

¿De qué trata? Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

4. “The Beast in Me”

Nominaciones: 3 en total, incluida Mejor Miniserie.

¿De qué trata? Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo…, que podría ser un asesino.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

5. “Black Mirror”

Nominaciones: 3 en total, incluida Mejor Miniserie.

¿De qué trata? La séptima temporada de esta surrealista serie de antología está repleta de historias retorcidas que muestran los peores rasgos de la humanidad, sus grandes innovaciones y mucho más.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

6. “Jay Kelly”

Nominaciones: 2 en total, incluida Mejor Actor Principal en Película Musical o Comedia (George Clooney).

¿De qué trata? En esta película del director Noah Baumbach, la estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su fiel mánager.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

7. “Train Dreams”

Nominaciones: 2 en total, incluida Mejor Actor Principal en Película Dramática (Joel Edgerton).

¿De qué trata? Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

¿Cómo verla? En Netflix, a través de este enlace.

Otros nominados de Netflix:

LAS SERIES Y PELÍCULAS DE APPLE TV+ NOMINADAS A LOS GOLDEN GLOBES 2026

1. “Severance”

Nominaciones: 4 en total, incluida Mejor Serie Dramática.

¿De qué trata? En la segunda temporada de la producción, Mark y su equipo enfrentan las graves consecuencias de jugar con la barrera de la separación, lo que los lleva por un camino lleno de desgracias.

¿Cómo verla? En Apple TV+, a través de este enlace.

2. ″ F1 "

Nominaciones: 2 en total, incluida Mejor Banda Sonora.

¿De qué trata? Sonny Hayes (Brad Pitt) era el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de los 90’s... hasta que sufrió un accidente en la pista. Treinta años después, su antiguo compañero de equipo lo convence para que regrese, en una última oportunidad para ser el mejor del mundo.

¿Cómo verla? En Apple TV+, a partir del viernes 12 de diciembre.

Otros nominados de Apple TV+:

LAS SERIES Y PELÍCULAS DE DISNEY+ Y/O HULU NOMINADAS A LOS GOLDEN GLOBES 2026

1. “Only Murders in the Building”

Nominaciones: 4 en total, incluida Mejor Serie de Comedia o Musical.

¿De qué trata? En la quinta temporada de la producción, los tres amigos que comparten una obsesión con el crimen real se vuelven a encontrar envueltos en uno.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+ o Hulu.

2. “The Bear”

Nominaciones: 3 en total, incluida Mejor Serie de Comedia o Musical.

¿De qué trata? Carmy, un joven chef de alta cocina, sigue luchando para trabajar junto a un equipo que finalmente se revela como su familia elegida.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+ o Hulu.

Otros nominados de Disney+ y/o Hulu:

La miniserie "Dying for Sex", protagonizada por Michelle Williams, es una de las producciones que compite en los Golden Globes 2026 (Foto: 20th Television)

