Después del estreno de la quinta temporada de “Golden Kamuy”, anime que se basa en la serie de manga escrita por Satoru Noda y sigue a un veterano de guerra y a una joven ainu en una brutal búsqueda de un tesoro de oro escondido, enfrentándose a peligrosos convictos y soldados renegados, la franquicia regresa con nueva película live action en Netflix. Se trata de “Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri” (“Golden Kamuy: Abashiri Kangoku Shûgeki-hen” en su idioma original), que promete acción trepidante, combates espectaculares y una profunda inmersión en la búsqueda del tesoro ainu. ¿Cuándo se estrena?

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Mientras la primera película live action de 2024 presenta los orígenes de la historia, la serie “Golden Kamuy: La caza de los prisioneros en Hokkaido” de 9 episodios sigue a Sugimoto y Asirpa en la búsqueda de los veintidós reclusos tatuados que faltan, cuyos cuerpos guardan la llave del tesoro escondido, el segundo largometraje narra la explosiva confrontación en la que convergen todas las facciones en busca del oro robado al pueblo ainu.

“Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri”, dirigida por Kenji Katagiri a partir del guion de Tsutomu Kuwoira, cuenta con las actuaciones de Kento Yamazaki, Anna Yamada, Gordon Maeda, Yûma Yamoto, Asuka Kudô, Shuntarô Yanagi, Ryôhei Ohtani, Taishi Nakagawa y Kazuki Kitamura.

Anna Yamada interpreta a Asirpa y Yûma Yamoto interpreta a Yoshitake Shiraishi en la película live action "Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri" (Foto: Netflix)





¿DE QUÉ TRATA “GOLDEN KAMUY: ASALTO A LA PRISIÓN DE ABASHIRI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri”, “en una feroz batalla en tres frentes por el tesoro de los ainu, Asirpa y Sugimoto visitan la prisión de Abashiri, donde el Hombre sin Rostro y la verdad sobre su padre aguardan.”

Por lo visto en el tráiler, Saichi Sugimoto y Asirpa se infiltran en la fortaleza de hierro para interrogar al misterioso recluso Noppera-bo, quien posee la clave sobre el oro robado y la verdad del padre de Asirpa.

El avance también muestra el choque frontal entre el grupo de Sugimoto, los militares de la 7.ª División liderados por Tsurumi, y los samuráis rebeldes de la facción de Hijikata.

¿CÓMO VER “GOLDEN KAMUY: ASALTO A LA PRISIÓN DE ABASHIRI”?

“Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri” se estrenará el lunes 13 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva entrega del live action solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “GOLDEN KAMUY: ASALTO A LA PRISIÓN DE ABASHIRI”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GOLDEN KAMUY: ASALTO A LA PRISIÓN DE ABASHIRI”

Kento Yamazaki como Saichi Sugimoto

Anna Yamada como Asirpa

Gordon Maeda como Hyakunosuke Ogata

Yûma Yamoto como Yoshitake Shiraishi

Asuka Kudô como Hajime Tsukishima

Shuntarô Yanagi como Yôhei

Ryôhei Ohtani como Genjirô Tanigaki

Taishi Nakagawa como Otonoshin Koito

Kazuki Kitamura como Shirosuke Inudo

Nihi

Hiroyuki Ikeuchi como Kioranke

Arata Iura como Wilk

Hiroshi Tamaki como Tokushirô Tsurumi

Hiroshi Tachi como Toshizô Hijikata

Niclas Ericsson

Yû Inaba como Usami

Hideto Katsuya como Tatsuuma Ushiyama

Katsumi Kiba como Shipachi Nagakura

Anna Yamada retoma el papel de Asirpa en la película "Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri", que la tercera entrega de la saga live action (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “GOLDEN KAMUY: ASALTO A LA PRISIÓN DE ABASHIRI”?

“Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri”, producida por la compañía Credeus, tiene una duración de 122 minutos, es decir, 2 horas y 2 minutos.

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