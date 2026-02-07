El 2026 marca el regreso de exitosos animes como “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End”, pero también el de series como un gran número de seguidores como “Fire Force”, “Dr. Stone” y “Golden Kamuy”. Esta última estrenó su quinta y última temporada el 5 de enero. Por lo tanto, los fanáticos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Satoru Noda están al tanto de cada detalle de los últimos episodios. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene la quinta entrega? ¿Cuándo se estrenarán y cómo ver el gran final?

Después de cinco temporadas y 62 episodios, la historia de Saichi Sugimoto llegará a su fin con la adaptación de los arcos finales del manga de Satoru Noda, que incluye la parte restante del Arco de Sapporo y el Arco de Hakodate, que se cenra en la batalla final por el oro ainu en la fortaleza de Goryokaku.

En los primeros episodios de la quinta temporada de “Golden Kamuy”, presentada oficialmente como “El Capítulo Final”, Sugimoto y compañía deben atrapar al asesino en serie de Sapporo, así que se separa del grupo de Hijikata para completar el objetivo.

Toshizō Hijikata y Saichi Sugimoto se enfrentan en el primer episodio de la quinta y última temporada "Golden Kamuy" (Foto: Brain's Base)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”?

El primer episodio de la quinta y última temporada de “Golden Kamuy” se estrenó el 5 de enero de 2026. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 30 de marzo.

Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del popular anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”?

La quinta y última temporada de “Golden Kamuy” tiene 13 episodios, al igual que la anterior entrega del popular anime.

FECHA DE ESTRENO DE LA CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”

Episodio 1: 5 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 12 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: 19 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 4: 26 de enero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 5: 2 de febrero de 2026 (Ya disponible)

Episodio 6: 9 de febrero de 2026

Episodio 7: 16 de febrero de 2026

Episodio 8: 23 de febrero de 2026

Episodio 9: 2 de marzo de 2026

Episodio 10: 9 de marzo de 2026

Episodio 11: 16 de marzo de 2026

Episodio 12: 23 de marzo de 2026

Episodio 13: 30 de marzo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”?

Países Horario Estados Unidos 6:30 a.m. (PT) / 9:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. España 3:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “GOLDEN KAMUY”

Saichi Sugimoto: Chikahiro Kobayashi (JP) / Ian Sinclair (EN).

Asirpa: Haruka Shiraishi (JP) / Monica Rial (EN).

Yoshitake Shiraishi: Kentarō Itō (JP) / Ben Phillips (EN).

Hyakunosuke Ogata: Kenjiro Tsuda (JP) / Orion Pitts (EN).

Toshizō Hijikata: Jouji Nakata (JP) / Greg Dulcie (EN).

Shinpachi Nagakura: Kappei Yamaguchi (joven) y Takayuki Sugo (adulto) (JP) / Kent Williams (EN).

Teniente Tsurumi: Hōchū Ōtsuka (JP) /Robert McCollum (EN)

Tatsuuma Ushiyama: Kenji Nomura (JP) / Christopher Sabat (EN).

Keiji Ueji: Randy Pearlman (EN).

Takuboku Ishikawa: Landon McDonald (EN).

Michael Ostrog: Satoshi Mikami (JP).

Fusatarō Ōsawa (Botaro): Nick Huber (EN).

Asirpa en una escena de la quinta y última temporada "Golden Kamuy" (Foto: Brain's Base)

