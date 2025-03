Aunque Kristine (Ellen Pompeo) y Michael Barnett (Mark Duplass) deciden adoptar a Natalia Grace (Imogen Faith Reid), una niña con enanismo, con mucho entusiasmo, en poco tiempo empiezan a cuestionarse si realmente se trata de una niña de siete años. Luego de abandonarla, deberán enfrentar un juicio, tanto mediático como judicial, en “Good American Family”, serie dramática de Hulu y Disney+. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la ficción creada por Katie Robbins? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie que cuenta con Katie Robbins, Ellen Pompeo, Laura Holstein, Sarah Sutherland, Mike Epps, Dan Spilo, Niles Kirchner y Andrew Stearn como productores ejecutivos está inspirada en la historia de la vida real de Natalia Grace, una huérfana ucraniana con enanismo que años después de ser adoptada por los Barnett, fue abandonada. No obstante, se toma algunas libertades ficticias y la cuenta desde todas las perspectivas.

Además de Ellen Pompeo, Mark Duplass y Imogen Faith Reid, “Good American Family”, que tiene ocho episodios y se estrenó el 19 de marzo de 2025, cuenta con las actuaciones de Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue y Jenny O’Hara. Entonces, ¿quién es quién en la serie de ABC?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GOOD AMERICAN FAMILY”

1. Ellen Pompeo como Kristine Barnett

Ellen Pompeo, reconocida principalmente por interpretar a Meredith Grey en la longeva serie “Grey’s Anatomy”, da vida a Kristine Barnett, la madre adoptiva de Natalia. Pompeo contó a People que aunque no conoció a la Kristine de la vida real, recurrió a los informes policiales para crear el personaje.

“Creo que todas las madres tienen la intención de amar a sus hijos eternamente y hacer todo lo posible para darles la mejor oportunidad”, señaló. “Tienes que ponerte en condiciones para poder decir ciertas líneas y una interpretación veraz. Es difícil, pero tienes que llegar a los rincones más oscuros de tu mente y sentirte incómoda”.

Mark Duplass interpreta a Michael Barnett y Ellen Pompeo interpreta a Kristine Barnett en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

2. Mark Duplass como Michael Barnett

Mark Duplass, que apareció en “The Puffy Chair”, “Jeff, Who Lives at Home”, “Black Rock”, “Creep”, “Blue Jay”, “Unlovable” y “Language Lessons”, asume el rol de Michael Barnett, el padre adoptivo de Natalia.

En conversación con TV Insider, contó que fue divertido para él interpretar a “un padre muy cariñoso y afable” que “tiene su propio daño, sus propios demonios que combatir, tiene que enfrentar su propio ego”.

Mark Duplass da vida a Michael Barnett y Imogen Faith Reid da vida a Natalia Grace en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

3. Imogen Faith Reid como Natalia Grace

Imogen Faith Reid, que anteriormente participó en “El magnífico Iván”, “El tercer día”, “El señor de los anillos: Los anillos de poder” y “The Famous Five”, interpreta a Natalia Grace en “Good American Family”. La actriz compartió con el medio antes mencionado que disfrutó retratar ambas partes de la historia.

“Los primeros cuatro episodios fueron divertidísimos, y simplemente desplegué esa imagen, lista para salir… mi época de villana”, aseguró Reid. “Fue muy divertido interpretarlo, pero prefiero el punto de vista de Natalia porque fue muy desgarrador, y es una historia con muchos matices. Es difícil llegar a la verdad”.

Imogen Faith Reid da vida a Natalia Grace, una niña con enanismo que fue adoptada por los Barnett, en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

4. Christina Hendricks como Cynthia Mans

Christina Hendricks, conocida por su papel de Joan Harris en la aclamada serie dramática de AMC, “Mad Men”, asume el rol de Cynthia Mans, una mujer que se convirtió en amiga de Grace luego de que los Barnett la abandonaran.

Dulé Hill como Brandon Drysdale, Imogen Faith Reid como Natalia Grace y Christina Hendricks como Cynthia Mans en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

5. Dulé Hill como Brandon Drysdale

Dulé Hill, que fue parte de “All My Children”, “New York News”, “The West Wing”, “Black Monday”, “The Wonder Years”, “Muppet Babies”, “Suits” y “This Is Us”, da vida a Brandon Drysdale, un detective que investiga a los Barnett por acusaciones criminales.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto “Good American Family”:

Sarayu Blue como Valika

Kim Shaw como Jennifer

Aias Dalman como Jacob Barnett

Azriel Dalman como Ethan Barnett

Dulé Hill como Brandon Drysdale

Aaron Potter como Jacob Barnett adulto

Chase Mangum como Wesley adulto

Saul Thomson como Ethan Barnett adulto

Liam Anderson como Wesley Barnett

Jerod Haynes como Antwon Mans

Jenny O’Hara como Almeda

Kario Marcel como Andre

Indra Juniper como Shawn

Kelly Sry

¿DE QUÉ TRATA “GOOD AMERICAN FAMILY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ABC, en “Good American Family”, “Contado desde múltiples puntos de vista, como un medio para explorar cuestiones de perspectiva, prejuicios y trauma, este cautivador drama está inspirado en las inquietantes historias que rodean a una pareja del Medio Oeste que adopta a una niña con una rara forma de enanismo”.

“Pero a medida que comienzan a criarla junto a sus tres hijos biológicos, surge el misterio en torno a su edad y sus antecedentes, y poco a poco empiezan a sospechar que podría no ser quien dice ser. Mientras defienden a su familia de la hija que han llegado a creer que es una amenaza, ella libra su propia batalla para confrontar su pasado y lo que le depara el futuro, en un enfrentamiento que finalmente se desenvuelve en la prensa sensacionalista y en los tribunales”.

¿CÓMO VER “GOOD AMERICAN FAMILY”?

Los dos primeros episodios de “Good American Family” se estrenaron el miércoles 19 de marzo de 2025 en Estados Unidos a través de Hulu. Internacionalmente, estará disponible en la sección Star en Disney+. Cada semana se lanzará un nuevo episodio hasta el 30 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva serie dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.