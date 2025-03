¿Mintió Natalia sobre ser niña? ¿O los Barnett eran realmente culpables de abuso infantil? son algunas de las preguntas que plantea “Good American Family”, serie dramática de Hulu y Disney+ que sigue a Kristine (Ellen Pompeo) y Michael Barnett (Mark Duplass), quienes tras adoptar a una niña con enanismo, empieza a cuestionarse si realmente se trata de una pequeña de siete años o de alguien mayor que intenta engañarlos. ¿Quieres conocer más detalles sobre la ficción creada por Katie Robbins? A continuación, te comparto la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

Además de Ellen Pompeo y Mark Duplass, el elenco principal de la serie, que tiene a Robbins y Sarah Sutherland como showrunners, cuenta con Imogen Faith Reid, Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue y Jenny O’Hara.

“GOOD AMERICAN FAMILY”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Good American Family” está inspirada en la historia de la vida real de Natalia Grace, una huérfana ucraniana con enanismo que años después de ser adoptada por Barnett, fue abandonada. Los Barnett aseguraban que se trataba de una adulta, así que solicitaron con éxito una orden judicial que cambiaba legalmente su año de nacimiento de 2003 a 1989.

La serie de ABC se toma algunas libertades ficticias con la historia y la cuenta desde todas las perspectivas. “Realmente es el público quien debe decidir quién dice la verdad”, señaló Imogen Faith Reid, quien interpreta a Natalia, a Cnet. “Hay que verlo todo para poder juzgar”.

Michael (Mark Duplass) y Kristine Barnett (Ellen Pompeo) deciden adoptar una niña en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

¿DE QUÉ TRATA “GOOD AMERICAN FAMILY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ABC, en “Good American Family”, “Contado desde múltiples puntos de vista, como un medio para explorar cuestiones de perspectiva, prejuicios y trauma, este cautivador drama está inspirado en las inquietantes historias que rodean a una pareja del Medio Oeste que adopta a una niña con una rara forma de enanismo”.

“Pero a medida que comienzan a criarla junto a sus tres hijos biológicos, surge el misterio en torno a su edad y sus antecedentes, y poco a poco empiezan a sospechar que podría no ser quien dice ser. Mientras defienden a su familia de la hija que han llegado a creer que es una amenaza, ella libra su propia batalla para confrontar su pasado y lo que le depara el futuro, en un enfrentamiento que finalmente se desenvuelve en la prensa sensacionalista y en los tribunales”.

Por lo que he visto en el tráiler, Kristine está emocionada por recibir a la pequeña Natalia en su hogar, pero la felicidad se desmorona cuando empieza a sospechar que no se trata de una niña. La historia no tarda en salir a la luz, así que ella y su familia son sometidos a un juicio. Pero ¿quién dice la verdad?

¿CÓMO VER “GOOD AMERICAN FAMILY”?

Los dos primeros episodios de “Good American Family” se estrenarán el miércoles 19 de marzo de 2025 en Estados Unidos a través de Hulu. Internacionalmente, estará disponible en la sección Star en Disney+. Cada semana se lanzará un nuevo episodio hasta el 30 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva serie dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “GOOD AMERICAN FAMILY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GOOD AMERICAN FAMILY”

Ellen Pompeo como Kristine Barnett

Mark Duplass como Michael Barnett

Imogen Faith Reid como Natalia Grace

Dulé Hill como Brandon Drysdale

Sarayu Blue como Valika

Christina Hendricks como Cynthia Mans

Kim Shaw como Jennifer

Imogen Faith Reid es la encargada de interpretar a Natalia Grace en la serie dramática "Good American Family" (Foto: ABC)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “GOOD AMERICAN FAMILY”?

“Good American Family”, que cuenta con Katie Robbins, Ellen Pompeo, Laura Holstein, Sarah Sutherland, Mike Epps, Dan Spilo, Niles Kirchner y Andrew Stearn como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “GOOD AMERICAN FAMILY”?

El rodaje de “Good American Family”, producida por las compañías Calamity Jane y 20th Television, comenzó en julio de 2024 en Santa Clarita, California.