Los primeros episodios de “Good American Family” nos sugieren cierto perfil de Natalia Grace: manipuladora, agresiva e insensible. Básicamente, una sociópata. Nos hacen creer que efectivamente es una adulta y no una niña de apenas 8 años. Sin embargo, desde el quinto capítulo, el relato que podemos habernos construido en la cabeza cambia por completo.

Luego de ser dejada por sus padres adoptivos en otra casa para que comience a valerse por sí misma, asumiendo los Barnett que Natalia es en realidad una mujer de 22 años, comenzamos a verla en otra faceta. Abandonada, desprotegida, sin saber qué hacer sola en un apartamento. No sabe cocinar. No puede abrir la llave del baño. Ni siquiera puede abrir una lata de duraznos. Como Natalia, además, nació con un tipo raro de enanismo, las labores cotidianas se le complican aún más. Nunca aprendió a realizarlas. Solo tiene 8 años. Es una niña. Aunque repite que tiene 22 porque Kristine y Michael la convencieron de eso.

Sola, Natalia ruega que los Barnett vuelvan y la regresen a casa, pero eso nunca pasa. Michael solo aparece para llevarle comida. Kristine, para mudarla a otro lugar. Luego se esfuman. Se van a Canadá, por más que Natalia se esfuerza por cumplir unas falsas expectativas, creyendo que así podría recuperar su anterior normalidad.

“No solo la dejaron sola en un apartamento a los 8 años, sino que además era una persona con discapacidad”, remarcó Imogen Faith-Reid, la actriz que hace de Natalia Grace en “Good American Family”, tras la emisión del capítulo titulado ’Too Hurty Without It‘.

“¿CÓMO PUEDEN HACERLE ESTO A UNA NIÑA?”

Imogen Faith-Reid es la actriz británica que interpreta a Natalia en “Good American Family”. De 27 años, Imogen también tiene enanismo, aunque de un tipo diferente al de su personaje, al que llegó como quien no quiere la cosa. Ni siquiera conocía el caso de Natalia hasta antes de sumarse al proyecto que coprotagonizan Ellen Pompeo y Mark Duplass.

Natalia es el primer papel de Imogen como actriz en pleno derecho. Antes solo había hecho de doble o de extra. ¿Estuvo nerviosa? Desde luego. Pero fue muy bien recibida desde el primer día por el equipo de la serie, según sus propias palabras.

“Estaba muy nerviosa, pero también muy emocionada por empezar. El elenco me hizo sentir como en casa y muy cómoda. Ese primer día fue emocionante para todos y recuerdo que todos me aplaudían porque era mi primer día. Pero fue increíble”, declaró la actriz, natural de Londres, a Variety.

Sobre el duro quinto episodio de “Good American Family”, que fue estrenado el miércoles 9 de abril, Imogen confesó que fue un “poco abrumador” comenzar a contar la historia desde los ojos de Natalia, debido a que se había acostumbrado al otro rol de su personaje, el de la Natalia astuta, que parecía estar un paso por delante de Kristine, pero que era importante abordar esta otra parte del caso para aclarar que Natalia “era solo una niña”.

“Interpretar esto y tener este físico y este cuerpo me hacía pensar: ‘¿cómo puede alguien hacerle esto a una niña?‘. Me enojé mucho con la historia. Me dieron ganas de darlo todo y hacer todo lo posible por representarla lo mejor posible”, acotó la actriz en otra entrevista, con IndieWire.

“Cuando llegamos al punto de vista de Natalia, ese fue el momento más importante para mostrar el dolor que Natalia siente y que no vemos, porque desde la perspectiva de Kristine, ella simplemente ve a Natalia como una persona que finge todo y que es una especie de demonio. Pero desde la perspectiva de Natalia, podemos ir más despacio, tomarnos el tiempo para ver realmente lo que Natalia siente. Fue muy importante para todos nosotros mostrar su dolor”, añadió.

Natalia se corta la mano intentando abrir una lata en el episodio 5 de "Good American Family" (Foto: Disney+) ×

Según reveló la misma actriz, por si no te habías dado cuenta, hasta hay un importante cambio a lo largo del episodio que refleja cuánto está sufriendo Natalia: cuando llega al nuevo apartamento, lleva ropa brillante, de color lila, pero pronto empieza a usar tonos grises, “porque esa es su perspectiva”.

LO QUE TAMBIÉN DIJO IMOGEN SOBRE EL CASO DE NATALIA

“ Creo que simplemente quería hacerle justicia. Quería que su voz se escuchara. El episodio 5 fue muy duro, verla sola y abandonada. Significó mucho para mí hacerlo y mostrar su dolor. No sé si Natalia lo verá, pero espero que vea la luz que le di y la justicia por la que luché ”.

”. “Espero que la gente intente no juzgar a los demás tan rápido. Si alguien no se parece a ti ni habla como tú, todos somos diferentes. Todos tomamos caminos y vidas diferentes, y eso es lo que nos define. Creo que tenemos mucha suerte de formar parte de un SHOW que realmente profundiza en la inclusión y en contar historias únicas”.

Natalia debe mudarse a otra casa aún más pequeña tras ser echada de su primer apartamento, acusada de haber puesto en peligro a un niño (Foto: Good American Family / Disney+) ×

¿CÓMO VER VER “GOOD AMERICAN FAMILY”

“Good American Family” está disponible tanto en Hulu (Estados Unidos) como en Disney+ (América Latina y España). Es decir, para ver la serie, necesitas estar suscrito a cualquiera de estas plataformas según tu territorio de residencia.

Para América Latina, la plataforma que corresponde es Disney+, que cuesta desde S/45.90 mensuales en el Perú.