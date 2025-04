Si hay una serie que me tiene totalmente atrapado estas últimas semanas, esa es “Good American Family”. No te exagero: cada episodio me deja con el corazón apretado y mil preguntas en la cabeza. Desde su estreno en Hulu el 19 de marzo de este año en los Estados Unidos y en Disney+ en otros territorios, esta miniserie ha sabido llevarnos por una montaña rusa de emociones. Tiene todo: drama, misterio, actuaciones impresionantes y, sobre todo, una historia real que te remueve hasta los huesos.

La trama gira alrededor de Natalia Grace, una joven con un tipo raro de enanismo, cuya adopción por parte de una familia de Indiana terminó siendo un caso legal sumamente polémico. Al principio, parecía una historia de amor familiar y segundas oportunidades, pero pronto las cosas se tornaron oscuras. Acusaciones, engaños y abandono son solo parte del paquete que nos presenta esta producción, que ya va por su sexto episodio y promete aún más revelaciones impactantes.

Mark Duplass como Michael Barnett y Ellen Pompeo como Kristine Barnett en la serie dramática "Good American Family" (Foto: Hulu) ×

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “GOOD AMERICAN FAMILY”?

Este miércoles 16 de abril de 2025 tienes una cita con Hulu o Disney+, dependiendo de tu ubicación. A las 3:00 a. m. ET (sí, bien temprano), se estrena el episodio 6 titulado “Not Today Satan”. Y si vienes siguiendo la serie, sabes que este capítulo es clave: es el que empieza a atar cabos importantes y a revelar verdades que veníamos sospechando. Así que, si eres de los que prefiere madrugar o evitar spoilers en redes, ya sabes a qué hora poner la alarma.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO ANTERIOR?

El capítulo 5, “Too Hurty Without It”, fue un viaje emocional fuerte. Por primera vez, se mostró el lado de Natalia, su soledad, su lucha diaria y la brutal sensación de abandono. Ver cómo intentaba adaptarse sola en un departamento, lidiando con tareas básicas mientras procesaba que su familia la había dejado atrás, fue desgarrador.

También vimos cómo Natalia empezaba a reconstruir su red de apoyo (aunque de forma muy frágil) con su vecino JJ y su nieto Keaton. Pero todo eso se vino abajo cuando se descubrió su verdadera edad y la trató como un monstruo. Esas escenas finales con Kristine llevándola a un nuevo lugar, mientras la manipulaba emocionalmente, me dejaron con un nudo en el estómago. Fue un cierre durísimo, pero necesario para entender lo que se viene.

Imogen Faith-Reid es la actriz que hace de Natalia en "Good American Family" (Foto: Hulu) ×

¿QUÉ ESPERAR DEL EPISODIO 6?

Este capítulo, “Not Today Satan”, pinta para ser una bomba. Según lo que adelantaron, vamos a ver a Natalia enfrentarse cara a cara con verdades que había estado ignorando, o quizás, reprimiendo. Se habla de nuevos aliados, de recuerdos que resurgen y de interrogantes que podrían cambiar toda la narrativa. Todo apunta a que la detective Drysdale también tendrá un rol más activo en esta etapa, entrevistando a la menor sobre su caso, así que si te interesa saber quién dice la verdad (si es que alguien lo hace), este episodio va a ser fundamental.

¿DÓNDE VER GOOD AMERICAN FAMILY?

La serie es exclusiva de Hulu, así que si quieres estar al día, tienes que tener una suscripción. Eso sí, siempre y cuando hablamos de que estás en territorio estadounidense. Si es que te encuentras en otro país, la serie está disponible en la plataforma de Disney+, como ya te lo he comentado párrafos arriba.