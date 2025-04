La investigación del caso de Natalia Grace está a punto de comenzar. Un detective se ha interesado por el pasado de esta joven que dice tener 22 años cuando a todas luces es una niña de menos de 10. Los Barnett tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados e intentar explicar qué ha pasado exactamente en “Good American Family”.

Luego de seis episodios, Natalia ha conocido lo que es un hogar con la familia Mans y por fin está dispuesta a abrirse y contar su historia no solo a su nueva comunidad, sino también a la misma policía. Después de todo, fue encontrada viviendo en condiciones inhumanas, con hambre, con un dolor crónico que apenas le permitía caminar.

¿Qué pasará entonces? Natalia le contará su versión de los hechos al detective Brandon Drysdale, a quien en capítulos anteriores hemos visto conversando tanto con Kristine como con Michael Barnett, los todavía tutores legales de la niña que protagoniza esta historia de la vida real.

Natalia fue rescatada por Cynthia Mans, quien eventualmente se convierte en su madre adoptiva (Foto: Good American Family / Disney+) ×

Acercándose al final, “Good American Family” recrea el caso de Natalia Grace, una niña de origen ucraniano, con enanismo, que es adoptada por una familia estadounidense que pronto cuestiona si realmente es quien dice ser.

El juicio de Natalia fue muy mediático en los Estados Unidos. Los Barnett fueron acusados de negligencia y condenados por el público, aunque los cargos en su contra fueron desestimados eventualmente. Eso sí, durante la investigación se determinó que Natalia nació en 2003. Es decir, realmente tenía 8 años cuando fue adoptada por la familia Barnett.

“Good American Family” fue creada por Katie Robbins (“Sunny”) y es protagonizada por Ellen Pompeo “(Grey’s Anatomy”), Mark Duplass (“The Morning Show”) e Imogen Faith Reid. La serie está disponible en Hulu, en Estados Unidos, y Disney+, en América Latina y España.

¿CUÁNDO SERÁ LANZADO “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 7?

Titulado ’If You Tell a Story Well Enough‘, el séptimo y penúltimo capítulo de “Good American Family” será estrenado este miércoles 23 de abril por Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (América Latina y España).

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 7?

El nuevo episodio de “Good American Family” estará disponible este 23 de abril desde las 12:00 am (hora del Pacífico), que por país equivale al siguiente horario:

México: 2:00 am

Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 am

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 4:00 am

Argentina y Uruguay: 5:00 am

España: 9:00 am

En el caso de Estados Unidos

Los Ángeles (California), Phoenix (Arizona): 12 am

Denver (Colorado): 1:00 am

Chicago (Illinois): 2:00 am

Nueva York, Atlanta (Georgia), Miami (Florida): 3:00 am

¿DÓNDE VER “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 7?

“Good American Family” está disponible tanto en Hulu como en Disney+. Es decir, para ver la serie, necesitas estar suscrito a cualquiera de estas plataformas según tu territorio de residencia.

Para América Latina, la plataforma que corresponde es Disney+, que cuesta desde S/45.90 mensuales en el Perú.

¿QUÉ PASARÁ EN “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 7?

De acuerdo con la sinopsis oficial del capítulo ‘If You Tell a Story Well Enough’, “justo cuando los Barnett creen que se han distanciado de Natalia, el detective Drysdale toma su caso para impugnar su cambio de edad”.

Una vez fue acogida por los Mans, el caso de Natalia fue conocido por las autoridades, que primero sospecharon de los nuevos protectores de la joven, pero que inevitablemente llegarán hasta los Barnett, la supuesta familia perfecta que la abandonó, argumentando que Natalia siempre fue mayor de edad.

Una doctora determinó que Natalia no puede tener 22 años. Las pruebas dicen que es una niña (Foto: Good American Family / Disney+) ×

GUÍA DE LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “GOOD AMERICAN FAMILY”

“Good American Family” Episodio 7 - ‘If You Tell a Story Well Enough’: 23 de abril

“Good American Family” Episodio 8 - ‘Blood on Her Hands’: 30 de abril