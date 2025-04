Después de ocho episodios en los adaptó la historia de Natalia Grace, una huérfana ucraniana con enanismo que tras ser adoptada por los Barnett, fue abandonada porque creían que se trataba de una adulta fingiendo ser una niña, “Good American Family” llega a su fin. La investigación del caso ha comenzado y mientras Natalia (Imogen Faith Reid) se enfrenta a su pasado, Kristine (Ellen Pompeo) y Michael (Mark Duplass) se ven a dar muchas explicaciones. ¿Cuál será el desenlace de la serie dramática de Hulu y Disney+?

“If You Tell a Story Well Enough” (1x07) empieza mostrando cómo en 2012, Natalia fue trasladada de la unidad psiquiátrica infantil a la zona de adultos luego de que su edad legal fuera cambiada de ocho a 22 años. En la actualidad, los Barnett insisten en que se trata de una adulta y el tribunal le da la razón debido al testimonio del Dr. Lawrence.

Sin embargo, Michael admite durante la investigación que ellos sabían que Natalia era niña cuando la abandonaron. Más tarde, Natalia se presenta en el programa del Dr. Phil y comparte su historia. ¿Qué pasará en el capítulo final de “Good American Family”, creada por Katie Robbins (“Sunny”)?

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL ÚLTIMO EPISODIO DE “GOOD AMERICAN FAMILY”?

“Blood on Her Hands”, octavo y último capítulo de “Good American Family”, se estrenará este miércoles 30 de abril de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (América Latina y España).

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 8?

El último episodio de “Good American Family” estará disponible a partir del 30 de abril desde las 12:00 am (hora del Pacífico), que por país equivale al siguiente horario:

México: 2:00 am

Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 am

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 4:00 am

Argentina y Uruguay: 5:00 am

España: 9:00 am

En el caso de Estados Unidos

Los Ángeles (California), Phoenix (Arizona): 12 am

Denver (Colorado): 1:00 am

Chicago (Illinois): 2:00 am

Nueva York, Atlanta (Georgia), Miami (Florida): 3:00 am

¿DÓNDE VER “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 8?

“Good American Family” está disponible tanto en Hulu como en Disney+. Es decir, para ver la serie, necesitas estar suscrito a cualquiera de estas plataformas según tu territorio de residencia.

¿QUÉ PASARÁ EN “GOOD AMERICAN FAMILY” - EPISODIO 8?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Blood on Her Hands”, octavo y último episodio de “Good American Family”, “ante la mirada mundial, Natalia y los Barnett se enfrentan en el tribunal de justicia y en el tribunal de la opinión pública.”

Sin duda, Natalia Grace y los Barnett se enfrentarán en los tribunales. Además, se abordarán temas pendientes como la tutela de Natalia y lo que sucedió con ambas partes tras la sentencia.

En la vida real, en 2023, un laboratorio de ADN indicó que Natalia era dos años mayor de lo que se creía en el momento de su adopción por los Barnett, pero no era una adulta. Aunque los Barnett fueron acusados ​​de negligencia hacia un dependiente y de negligencia hacia un adulto, tras una investigación de cinco años, no fueron condenados.

Actualmente, Natalia Grace vive en el norte del estado de Nueva York con Nicole y Vince DePaul, una pareja con enanismo que, en 2009, intentó adoptarla.

