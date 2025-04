Con cada nuevo episodio, “Good American Family” plantea nuevas preguntas sobre la historia de la vida real de Natalia Grace, una huérfana ucraniana con enanismo que años después de ser adoptada por los Barnett, fue abandonada porque creían que se trataba de una adulta fingiendo ser una niña. En el cuarto capítulo de la serie que puedes ver en Disney+ y Hulu, se produce un incidente con una cerca eléctrica que motiva a Kristine (Ellen Pompeo) y Michael (Mark Duplass) a tomar una decisión radical. Pero, ¿eso realmente sucedió?

En “Right There in Black and White” (1x04), el matrimonio de Michael y Kristine llega a un punto crítico cuando sus diferentes perspectivas sobre Natalia amenazan con separarlos. No obstante, cuando la situación se vuelve peligrosa para ella y sus hijos, Kristine traza un límite y toma acciones en contra de Natalia.

Durante una visita a la casa de la madre de Kristine Barnett, supuestamente Natalia la empujó contra la cerca eléctrica de la propiedad. Kristine aseguró que su hija adoptiva intentó asesinarla, así que decidieron cambiar la edad legal de Natalia y abandonarla en un apartamento. Pero ¿qué sucedió en la vida real?

Natalia Grace (Imogen Faith Reid) supuestamente empujó a Kristine (Ellen Pompeo) en una cerca eléctrica en el cuarto episodio de "Good American Family" (Foto: ABC)

LA VERDAD SOBRE LA CERCA ELÉCTRICA EN “GOOD AMERICAN FAMILY”

Aunque se basa en la historia de Natalia Grace, Katie Robbins, la creadora de “Good American Family”, se toma muchas libertades creativas para aumentar el drama en la historia. En el cuarto episodio, cambia el escenario del incidente entre Kristine y Natalia. Utiliza el rancho de la madre de Kristine en lugar de una granja pública llamada Traders Point Creamery, al que los Barnett asistieron para celebrar el cumpleaños de su hijo.

Mientras en la serie de ABC, Kristine tiene quemaduras eléctricas leves porque la cerca funcionaba con bajo voltaje, en la vida real, los empleados de Traders Point Creamery aseguraron que la cerca no estaba encendida cuando ocurrió el accidente.

Después del incidente, los Barnett intentaron ingresar a Natalia en un hospital psiquiátrico, pero cuando no lo lograron de inmediato, obligaron a Natalia Grace a dormir en el garaje. No obstante, según el documental “The Curious Case of Natalia Grace”, Michael contó que Kristine obligó a Natalia a dormir en el porche trasero de la casa. No para proteger a sus hijos, sino para obligarla a admitir su edad real.

Otro momento que omite “Good American Family” es el paso de Natalia por un hospital psiquiátrico, ya que solo se enfocan en los procedimientos legales para cambiar la edad de Natalia y abandonarla en un departamento. En la vida real, ingresó en el hospital psiquiátrico Larue Carter.

Los Barnett abandonan a Natalia Grace (Imogen Faith Reid) en el cuarto episodio de "Good American Family" (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ CON NATALIA GRACE?

En 2023, un laboratorio de ADN indicó que Natalia era dos años mayor de lo que se creía en el momento de su adopción por los Barnett, pero no era una adulta. Aunque los Barnett fueron acusados ​​de negligencia hacia un dependiente y de negligencia hacia un adulto, tras una investigación de cinco años, no fueron condenados.

Actualmente, Natalia Grace vive en el norte del estado de Nueva York con Nicole y Vince DePaul, una pareja con enanismo que, en 2009, intentó adoptarla.