Después del estreno de “Good American Family”, serie dramática de Hulu y Disney+ que está inspirada en la historia de la vida real de Natalia Grace, una huérfana ucraniana con enanismo que años después de ser adoptada por los Barnett, fue abandonada porque creían que se trataba de una adulta fingiendo ser una niña, los espectadores se cuestionan sobre lo que sucedió con Natalia y dónde está ahora. Por eso, te comparto lo que pasó con la protagonista de este impactante caso.

La creada por Katie Robbins sigue a Kristine (Ellen Pompeo) y Michael Barnett (Mark Duplass), quienes tras adoptar a una niña con enanismo, empieza a cuestionarse si realmente se trata de una pequeña de siete años o de alguien mayor que intenta engañarlos. Aunque la premisa es la misma, se toman algunas libertades creativas para presentar distintas perspectivas.

En la serie "Good American Family", Natalia Grace (Imogen Faith Reid) fue adoptada por Kristine (Ellen Pompeo) y Michael Barnett (Mark Duplass) (Foto: 20th Television)

¿QUÉ PASÓ CON NATALIA GRACE?

En 2010, Natalia Grace, quien padece de displasia espondiloepifisaria congénita (SEDc), fue adoptada por Kristine Elizabeth Barnett y su esposo Michael Barnett luego de que su primera familia adoptiva, originaria de New Hampshire, renunciara a sus derechos parentales debido al comportamiento de la pequeña.

Poco después, los Barnett acusaron a Natalia de mentir sobre su edad e intentar asesinarlos. Además, aseguraron que tenía vello púbico, dientes de adulto y su período cuando la adoptaron, lo que no correspondía con una niña de aproximadamente siete años. Debido a ello, solicitaron al Tribunal de Sucesiones del Condado de Marion que modificara la edad de Natalia a 22 años.

Cuando lo consiguieron, la abandonaron en un apartamento, se mudaron a Canadá y dejaron de comunicarse con ella. “No entendía por qué estaba sola. Solo sabía que tenía el instinto de seguir adelante y sobrevivir. Lo único que me decían era: ‘Ya tienes 22 años. Siempre que alguien te pregunta tu edad, dices que tienes 22 años y que intentaste asesinar a tu familia’. Me enseñaron a mentir”, señaló Natalia Grace a People.

Tras ser abandonada, Natalia conoció a su vecina Cynthia Mans, quien le ofreció mudarse con ella, su esposo y sus diez hijos. Aunque los Mans la adoptaron legalmente en 2023, la relación no terminó bien. Natalia denunció abusos físicos y decidió marcharse.

Natalia Grace (Imogen Faith Reid) fue abandonada por los Barnett en la serie "Good American Family" (Foto: 20th Television)

¿DÓNDE ESTÁ AHORA NATALIA GRACE?

En 2023, un laboratorio de ADN indicó que Natalia era dos años mayor de lo que se creía en el momento de su adopción por los Barnett, pero no era una adulta. Aunque los Barnett fueron acusados ​​de negligencia hacia un dependiente y de negligencia hacia un adulto, tras una investigación de cinco años, no fueron condenados.

Actualmente, Natalia Grace, que inspiró la serie “Good American Family”, vive en el norte del estado de Nueva York con Nicole y Vince DePaul, una pareja con enanismo que, en 2009, intentó adoptarla.

“Ha sido un gran aprendizaje para mí. En general, he encontrado la paz. Sin duda, es una bendición estar viva hoy. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado”, compartió con el medio antes mencionado.

Dulé Hill como Brandon Drysdale, Imogen Faith Reid como Natalia Grace y Christina Hendricks como Cynthia Mans en la serie dramática "Good American Family" (Foto: 20th Television)