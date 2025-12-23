Con la Navidad como telón de fondo, la película “Adiós, June” (en su idioma original: “Goodbye June”) llega a Netflix—el miércoles 24 de diciembre del 2025—marcando el debut en la dirección de la famosa actriz Kate Winslet. Así, además de su trabajo detrás de cámaras, ella es una de las protagonistas de este drama familiar con toques de humor. Pero, ¿conoces a todas las estrellas que la acompañan en el reparto? Pues, en las siguientes líneas, te presento la guía del elenco de la producción. ¡Descubre quién es quién en la cinta!

Vale precisar que el largometraje tiene un componente emocional para la directora: el guion fue escrito por Joe Anders, el hijo de Winslet, quien se inspiró en la muerte de su abuela—la mamá de la artista—en el 2017.

De esta manera, la historia nos traslada justo antes de Navidad, cuando un giro inesperado en la salud de su madre sumerge a cuatro hermanos adultos y a su exasperante padre en el caos, mientras lidian con las complicadas dinámicas familiares ante una posible pérdida.

Sin embargo, su ingeniosa madre, June, orquesta su despedida según sus propios términos, con un humor mordaz, una honestidad descarnada y mucho amor.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Adiós, June”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ADIÓS, JUNE”?

1. Helen Mirren como June

Para conocer a todos los actores y personajes de la película de Netflix, empiezo la lista con la mujer que le da título a la obra: June. Ella es la matriarca enferma y el corazón emocional de la cinta.

La actriz que la interpreta es la legendaria Helen Mirren, ganadora del Oscar por “The Queen” (2006). Además, es reconocida por su trabajo en “Hitchcock“, ”The Debt” y “Trumbo“.

Helen Mirren como June en una escena de la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

2. Toni Collette como Helen

Helen es la hija mayor de June. Ella es una persona de espíritu libre y sin complejos que decidió seguir su propio camino y vivir en Berlín.

La estrella que asume este rol es la talentosa Toni Collette, a quien también hemos visto en producciones como “El sexto sentido”, “Hereditary”, “Knives Out” y “United States of Tara”.

Toni Collette como Helen en una escena de la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

3. Kate Winslet como Julia

Julia es la segunda hija de June. Ella es presentada como una madre trabajadora con tres hijos, comprometida tanto con su exigente profesión como con su familia.

La directora y productora Kate Winslet es quien le da vida al personaje. En su notable filmografía, destacan los títulos: “The Reader”, “Titanic“, ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind” y “Finding Neverland“.

Kate Winslet como Julia en una escena de la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

4. Johnny Flynn como Connor

Connor es el menor de los hijos de June. Él aún vive en la casa familiar, dado que decidió dedicar su vida al cuidado de su madre.

El actor que lo interpreta es Johnny Flynn, también integrante de los elencos de “Lovesick”, “Emma.”, “Ripley” y “One Life”.

Johnny Flynn como Connor en una escena de la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Adiós, June”:

5. Andrea Riseborough como Molly , la tercera hija de la familia

, la tercera hija de la familia 6. Timothy Spall como Bernie , el esposo de June y padre de los cuatro hermanos

, el esposo de June y padre de los cuatro hermanos 7. Stephen Merchant como Jerry

como Jerry 8. Fisayo Akinade como el enfermero Angel

como el enfermero Angel 9. Jeremy Swift como el Dr. David Titford

como el Dr. David Titford 10. Raza Jaffrey como el Dr. Simon Khal

como el Dr. Simon Khal 11. Benjamin Shortland como Benji, el hijo menor de Julia

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí