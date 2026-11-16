El famoso actor Rodrigo de la Serna se pone en la piel de Aníbal Gordon en “Gordon”, la nueva serie argentina de Netflix dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Así, la producción sigue el recorrido de un delincuente que, desde los robos y otros crímenes, termina insertado en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70’s. Entonces, antes de verla, esta guía del elenco es para ti: repasa quién es quién en el show televisivo y qué lugar ocupa cada personaje en la historia. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

Vale precisar que el proyecto se inspira en hechos reales y se basa en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

¿El resultado? Pues, un thriller de época con tono de ficción criminal y política que se estrena el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GORDON”?

1. Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon

Empiezo el listado con el protagonista de la historia: Aníbal Gordon, un hombre que comienza en el delito común y termina vinculado a los servicios de inteligencia y a la violencia paraestatal de los años 70’s.

Él se presenta como una figura fría, calculadora y sin empatía, capaz de seducir, mentir y usar la violencia para avanzar.

Y, tal como mencioné previamente, el actor que lo interpreta es Rodrigo de la Serna, reconocido por su trabajo previo en “Diarios de motocicleta”, “La casa de papel” y “Cien años de perdón”.

Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon en una escena de la serie argentina "Gordon" (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

2. Matías Recalt como Acosta

Al inicio del relato, Acosta funciona como mano derecha de Gordon.

El artista que asume este rol es Matías Recalt, a quien también hemos visto en “La sociedad de la nieve”, “Atrapados” y “Apache: La vida de Carlos Tévez”.

Matías Recalt como Acosta en una escena de la serie argentina "Gordon" (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

3. Camila Peralta como Julieta Melo

Julieta Melo, por su parte, es una agente de inteligencia a la que Gordon reporta durante gran parte de la historia.

La actriz que le da vida es Camila Peralta, famosa por títulos como “División Palermo”, “Puan” y “Vieja loca”.

Camila Peralta como Julieta Melo en una escena de la serie argentina "Gordon" (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

4. Matías Mayer como Alejandro Giovenco

Por otro lado, Alejandro Giovenco es una figura relevante de la derecha peronista.

Él está interpretado por Matías Mayer, también integrante de los elencos de “Iosi, el espía arrepentido”, “Barrabrava” y “Un gallo para Esculapio”.

Matías Mayer como Giovenco en una escena de la serie argentina "Gordon" (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

Otros actores y personajes de “Gordon”:

5. Fiorella Bottaioli como Graciela Mancini , una líder de un grupo armado revolucionario

, una líder de un grupo armado revolucionario 6. Agustín Pardella como “El Polaco”

como “El Polaco” 7. Fernando Contigiani

8. Agustina Muñoz

9. Fernando Contigiani García

10. Toto Rovito

11. Simón Hempe como Julio

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