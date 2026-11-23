“Gordon”, la producción de Netflix que protagoniza el reconocido actor argentino Rodrigo de la Serna, es una buena excusa para repasar el resto de su filmografía televisiva. Y es que su rostro ya resulta familiar para quienes han disfrutado de suspenso, política y atracos en distintas plataformas. Así, en las siguientes líneas, te cuento qué otras series suyas puedes ver ahora mismo, de qué trata cada una y en qué servicio de streaming las encuentras. ¡Prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que la selección incluye un drama sobre el mundo de los negocios, un thriller psicológico con toques sobrenaturales y una de las ficciones sobre robos más exitosas de la última década. Es decir, hay material para todos los gustos.

LAS SERIES DEL ACTOR ARGENTINO RODRIGO DE LA SERNA QUE DEBES VER EN EL STREAMING

1. “El lobista”

Empiezo el listado con “El lobista”, una miniserie argentina de drama y suspenso, estrenada en el 2018, con 10 episodios en total.

En la ficción, Rodrigo de la Serna le da vida a Matías Franco, un lobista que se mueve entre empresarios, políticos y otros poderosos.

Entonces, cuando busca concretar el negocio de su vida, se asocia con el pastor Elián Ospina, lo que lo deja en la mira del fiscal.

La dirige Daniel Barone, el guion es de Patricio Vega y el reparto suma a Darío Grandinetti, Leticia Brédice, Julieta Nair Calvo, Alberto Ajaka y Luis Machín.

¿Dónde verla? Está disponible con una suscripción activa a HBO Max.

El actor argentino Rodrigo de la Serna es el protagonista de la miniserie "El lobista" (Foto: Pol-Ka Producciones / TNT Latin America)

2. “Los sin nombre”

“Los sin nombre”, por su parte, es un thriller psicológico español del 2025, de 6 episodios, creado por Pau Freixas y Pol Cortecans.

Este se inspira en la novela de Ramsey Campbell y en la película de Jaume Balagueró.

En la trama, la ginecóloga Claudia recibe una llamada siete años después de que asesinaran a su hija Ángela. Y la voz dice “Mamá, soy yo, ven a buscarme”.

Frente a esta situación, nuestra protagonista pide ayuda a Javier Salazar, el expolicía que llevó el caso, y juntos descubren una secta con un plan oscuro.

Aquí, De la Serna interpreta al detective y comparte reparto con Miren Ibarguren, Milena Smit, Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez y Pablo Derqui.

¿Dónde verla? Está disponible el el catálogo de Disney+, con clasificación 18+.

3. “La casa de papel”

Finalmente, “La casa de papel” es la exitosa serie española creada por Álex Pina, con 5 partes en total.

En el show televisivo, ocho ladrones toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir su plan.

Cabe resaltar que Rodrigo de la Serna está incluido en el reparto como Martín Berrote, alias Palermo.

¿Dónde verla? En Netflix, la misma plataforma de “Gordon”, con clasificación 16+.

Rodrigo de la Serna interpreta a Palermo en la exitosa serie española "La casa de papel" (Foto: Vancouver Media / Atresmedia / Netflix)

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