“Grey’s Anatomy” sigue siendo una producción importante en la televisión estadounidense, por lo que cada entrega emociona a sus miles de fans alrededor del mundo. Así, con el lanzamiento de la temporada 21, muchos tienen ganas de conocer la lista completa de actores y personajes de la serie de ABC. Por eso, en las siguientes líneas, te presento la guía de reparto (cast guide) de la season 21. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que “Grey’s Anatomy” se estrenó en el 2005, año en el que conocimos a un grupo de doctores que se robaron nuestra atención tanto por sus intrigas amorosas como por los casos médicos en los que se involucraban.

De esta forma, figuras como Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Sandra Oh, Justin Chambers, Jeffrey Dean Morgan y Eric Dane han sido parte del show a lo largo de su historia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Grey’s Anatomy” - Temporada 21:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GREY’S ANATOMY” - TEMPORADA 21?

1. Ellen Pompeo como la Dra. Meredith Grey

Para saber quién es quién en la temporada 21 de “Grey’s Anatomy”, debemos empezar con la protagonista: Meredith Grey. Ella aparece en al menos 7 episodios a lo largo de esta entrega.

La actriz que la interpreta desde el 2005 es Ellen Pompeo, a quien también hemos visto en producciones como “Life of the Party”, “Art Heist”, “Daredevil” y “Old School”.

Ellen Pompeo le da vida a la Dra. Meredith Grey desde la primera entrega de “Grey’s Anatomy” (Foto: ABC)

2. Chandra Wilson como la Dra. Miranda Bailey

Por supuesto, Chandra Wilson vuelve a darle vida a la Dra. Miranda Bailey en la mayoría de capítulos de la temporada. Previamente, la artista ha sido parte de los elencos de “Good Trouble”, “Christmas Harmony”, “Scandal” y el spin-off “Station 19″.

Chandra Wilson como la Dra. Miranda Bailey en la temporada 21 de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

3. James Pickens Jr. como el Dr. Richard Webber

Otro miembro original del reparto que retoma su papel en la temporada 21 es James Pickens Jr., quien le da vida al Dr. Richard Webber. En la filmografía del histrión, también destacan títulos como “The Conners”, “For the Love of Ruth”, “8″ y “Just Wright”.

James Pickens Jr. como el Dr. Richard Webber en la temporada 21 de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

4. Jason George como el Dr. Ben Warren

Como muchos recordamos, Jason George dejó “Grey’s Anatomy” para protagonizar “Station 19″. Sin embargo, tras el final del spin-off, el intérprete regresa a la serie original como el Dr. Ben Warren.

Jason George le da vida al Dr. Ben Warren en la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

5. Kali Rocha como la Dra. Sydney Heron

Kali Rocha vuelve como Sydney Heron por primera vez en 17 años, apareciendo en tres episodios de la temporada 21. Entre los trabajos previos de la actriz, se encuentran títulos como “Waco: The Aftermath”, “Man with a Plan” y “The Loft”.

Kali Rocha le da vida a la Dra. Sydney Heron en la temporada 21 de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

6. Jesse Williams como el Dr. Jackson Avery

Para alegría de sus fans, Jesse Williams regresa como Jackson Avery. Cabe resaltar que también hemos visto al actor en “The Great Lillian Hall”, “Your Place or Mine” y “Only Murders in the Building”.

Jesse Williams le da vida al Dr. Jackson Avery en la temporada 21 de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

7. Floriana Lima como Nora

Nora es una madre soltera que tiene una conexión especial con Owen. Está interpretada por Floriana Lima, famosa por su trabajo previo en “The Punisher”, “Lethal Weapon” y “The Family”.

Floriana Lima es parte del elenco de la temporada 21 de la serie "Grey's Anatomy" (Foto: @florianalima / Instagram)

Otros actores y personajes de “Grey’s Anatomy” - Temporada 21:

Kevin McKidd como el Dr. Owen Hunt

Camilla Luddington como la Dra. Jo Wilson

Caterina Scorsone como la Dra. Amelia Shepherd

Kim Raver como la Dra. Teddy Altman

Chris Carmack como el Dr. Atticus Lincoln

Anthony Hill como el Dr. Winston Ndugu

Alexis Floyd como la Dra. Simone Griffith

Harry Shum Jr. como el Dr. Benson “Blue” Kwan

Adelaide Kane como la Dra. Jules Millin

Niko Terho como el Dr. Lucas Adams

Jake Borelli como el Dr. Levi Schmitt

Debbie Allen como la Dra. Catherine Fox

Natalie Morales como la Dra. Monica Beltran

Midori Francis como la Dra. Mika Yasuda

Scott Speedman como el Dr. Nick Marsh