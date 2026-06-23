Aunque “Solo Leveling” es, sin duda, el anime más populares y exitoso de A-1 Pictures, no es el único título importante de este estudio, que es uno de más destacados de la industria, famoso por éxitos mundiales que abarcan desde adaptaciones masivas de novelas ligeras y webtoons, hasta comedias románticas y fantasía épica. “Sword Art Online”, “Kaguya-sama: Love is War”, “The Seven Deadly Sins” (“Nanatsu no Taizai”) y “Your Lie in April” (“Shigatsu wa Kimi no Uso”) son otras de sus series. A esta lista se suma “Grow Up Show”, que promete un viaje emotivo sobre los sueños, el arte y la libertad.

El anime original también conocido por su subtítulo “Sunflower Circus”, producido por A-1 Pictures y Psyde Kick Studio, sigue al Circo Himawari, una pequeña compañía que atraviesa graves dificultades financieras. Pero todo cambia cuando se les une Mizuka Tsurumaki, una joven talentosa que trae un nuevo aire de optimismo y motivación al grupo.

“Grow Up Show”, que destaca por ofrecer una narrativa innovadora, una animación visualmente deslumbrante y una atmósfera sumamente cálida centrada en el mundo del circo, cuenta con Kenta Kamei como director, Kurehito Misaki como encargado del diseño de personajes, y con Takeshi Kikuchi como responsable del guion y adaptación.

Ambientado en el Japón de los años 50, el anime "Grow Up Show" retrata el fuerte choque entre el acelerado crecimiento económico del país y las pequeñas industrias tradicionales (Foto: A-1 Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “GROW UP SHOW”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en Japón, durante el apogeo de su auge económico a mediados de la década de 1950, el circo se convirtió en una forma de entretenimiento fundamental en la vida de muchas personas. Las mejores compañías participaban en el mundialmente famoso festival ‘Circus Collection’, y muchas llegaban de todo el país para competir a diario.

La historia se centra en la compañía ‘Sunflower Circus’, liderada por la maestra de ceremonias María, y en una joven promesa que se une a sus filas por razones desconocidas: Mizuka Tsurumaki. ¿Es su encuentro con los singulares miembros del Sunflower Circus una coincidencia o el destino?”

El tema principal de “Grow Up Show -Sunflower Circus-” se titula Yurari Yureru y es interpretado por el grupo musical japonés Nomelon Nolemon.

FECHA DE ESTRENO DE “GROW UP SHOW”

“Grow Up Show” se estrenará el 4 de julio de 2026 en varias cadenas de televisión japonesas, como Tokyo MX, TV Aichi y otras. Probablemente Crunchyroll se encargará de la distribución internacional.

Este anime tiene grandes sorpresas para la Anime Expo 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio.

TRÁILER DE DE “GROW UP SHOW”

REPARTO DE “GROW UP SHOW”

Tomoka Noda como Mizuka Tsurumaki

Shiori Kurosaki como Oka Kawasumi

Reo Osanai como Imari Agano

Nanako Ando como Isuzu Ikazuchi

Tomori Kusunoki como Aoi Yura

Yuko Natsuyoshi como Akane Yura

Yuna Kamakura como Shizuku Sakawa

Yuka Iwahashi como Svetlana

Rie Kugimiya como Maria

Ai Kayano como Rin Mamiya

Este es el afiche de "Grow Up Show", anime que destaca por ofrecer una narrativa innovadora y una animación visualmente deslumbrante (Foto: A-1 Pictures)

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