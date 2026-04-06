La temporada 4 del anime “Re:Zero” ya tiene calendario. Y es que la nueva tanda de episodios del anime llega a Crunchyroll desde abril del 2026, con estrenos semanales que abrirán el arco “Loss” y seguirán la historia de Subaru y Emilia. Así, ¿te gustaría disfrutar de cada capítulo de esta entrega sin problemas? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. Aquí te presento su fecha y hora de lanzamiento. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en esta cuarta entrega de la serie, Subaru afronta nuevas pérdidas, decisiones límite y la expansión de la mitología que rodea a Emilia y las brujas.

De esta manera, se marca un punto de inflexión para la trama, dado que se eleva el peligro para nuestros protagonistas.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 4 de “Re:Zero -Starting Life in Another World-”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4

La cuarta entrega del anime se compone de 19 capítulos en total, divididos en dos partes: 11 para el “Loss Arc”; y 8 para el “Recapture Arc”.

Calendario de estreno de la Temporada 4 - Parte 1:

Episodio 1: miércoles 8 de abril del 2026

miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 2: miércoles 15 de abril del 2026

miércoles 15 de abril del 2026 Episodio 3: miércoles 22 de abril del 2026

miércoles 22 de abril del 2026 Episodio 4: miércoles 29 de abril del 2026

miércoles 29 de abril del 2026 Episodio 5: miércoles 6 de mayo del 2026

miércoles 6 de mayo del 2026 Episodio 6: miércoles 13 de mayo del 2026

miércoles 13 de mayo del 2026 Episodio 7: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 8: miércoles 27 de mayo del 2026

miércoles 27 de mayo del 2026 Episodio 9: miércoles 3 de junio del 2026

miércoles 3 de junio del 2026 Episodio 10: miércoles 10 de junio del 2026

miércoles 10 de junio del 2026 Episodio 11: miércoles 17 de junio del 2026

Calendario de estreno de la Temporada 4 - Parte 2:

Episodio 12: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 13: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Episodio 14: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Episodio 15: miércoles 2 de septiembre del 2026

miércoles 2 de septiembre del 2026 Episodio 16: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 17: miércoles 16 de septiembre del 2026

miércoles 16 de septiembre del 2026 Episodio 18: miércoles 23 de septiembre del 2026

miércoles 23 de septiembre del 2026 Episodio 19: miércoles 30 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RE:ZERO” - TEMPORADA 4?

La temporada 4 de “Re:Zero” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos para las 22:00 horas de Japón (JST).

Esto significa que los episodios llegarían al streaming—aproximadamente—una hora después de su emisión en TV, de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. de los miércoles España 4:00 p.m. de los miércoles

Recuerda: estos horarios son referenciales, dado que los ‘simulcasts’ suelen demorar algunos minutos en aparecer online.

¿CÓMO VER “RE:ZERO” - TEMPORADA 4?

El anime “Re:Zero -Starting Life in Another World-” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la cuarta entrega de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

Shaula y Meili Portrut son personajes que forman parte de la temporada 4 del anime "Re:Zero -Starting Life in Another World-" (Foto: White Fox)

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