Cuando vi la animación por el 30 aniversario de Gundam Wing lo primero que hice fue dudar de que realmente habían pasado tres décadas desde su lanzamiento. Obligada a aceptar el inexorable paso del tiempo, lo segundo que hice fue constatar que mi memoria seguía intacta y forcé a mis neuronas a recordar la letra de Just Communication, el emblemático opening del anime de los 90.

Y es que este 2025 se cumplen los 30 años de Gundam Wing, uno de los títulos más reconocidos de una franquicia ya de por sí famosa: Gundam. Tan famosa que en Japón se ha montado un Gundam de tamaño real. Es así que el 30 aniversario no podía pasar desapercibido. En la San Diego Comic-Con, Bandai Namco Filmworks anunció el retorno de la película Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz a los cines en Estados Unidos y Japón en resolución 4K.

Durante el anuncio también se reveló el especial “Operation 30th”, un video promocional por 30 aniversario de Mobile Suit Gundam Wing, que ha sido dirigido por Toru Iwasawa (Frieren: Beyond Journey’s End). En este video se aprecia el estilo noventero de la serie con el fondo primero del overture de Just Communication y luego de Rhythm Emotion, el primer y segundo opening de la serie, ambos compuestos por Shiina Nagano y Minami Takayama e interpretados por TWO-MIX.

Como parte de las actividades por el 30 aniversario también se anunció un nuevo manga de la franquicia. Este conectará los eventos entre Endless Waltz y Frozen Teardrop (2010-2015). Este último título es una novela que sigue la historia de Gundam Wing décadas después de Endless Waltz. El nuevo manga se llama Mobile Suit Gundam Wing 0.5 Point Half Prevernter-7 y el primer capítulo está disponible en línea con una versión en inglés.

¿De qué trata Mobile Suit Gundam Wing?

Gundam Wing es la sexta serie animada de la franquicia de Gundam. Al igual que la serie original, la historia se centra en la guerra entre la Tierra y sus colonias en el espacio. En Gundam Wing, cinco adolescentes son entrenados para convertirse en los pilotos de estas poderosas armas y liberar a las colonias. Ellos son Heero Yui, Duo Maxwell, Trowa Barton, Wufei Chang y Quatre Raberba Winner, quienes utilizan los gundam Wing, Deathscythe, Heavyarms, Shenlong y Sandrock, respectivamente.

¿Qué son los Gundam?

La definición más simple es que son robots. Sin embargo, son más que solo robots. Son avanzadas armas de guerra, máquinas de combate de tecnología superior a otros mobile suits que se utilizan en la franquicia. Su sola aparición causa terror entre las líneas enemigos debido a su enorme poder destructor. Cada Gundam tiene características que los hace especiales. Por el ejemplo, el XXXG-03H Gundam Heavyarms de Trowa Barton es un mobile suit especialmente diseñado para armas pesadas, mientras que el XXXG-05S Shenlong Gundam de Wufei Chang está adaptado para el combate cerrado.

En Gundam Wing, el más poderoso de los gundam es el XXXG-00W0 Wing Gundam Zero, llamado simplemente Wing Zero. Este modelo no debe confundirse con el XXXG-01W Wing Gundam que originalmente porta Heero Yui. Como es de esperar, los enemigos también fabrican sus propios modelos para hacer frente a los gundam.

Dónde ver Gundam Wing

Originalmente Gundam Wing se emitió en Japón en 1995 y en Estados Unidos en 2000 a través de Toonami (Cartoon Network). Actualmente, tanto la serie como Endless Waltz están disponible en Crunchyroll.

El primer opening de Gundam Wing: Just Communication

El segundo opening de Gundam Wing: Rhythm Emotion