Por más que no haya sido uno de los protagonistas, durante la serie “Nadie nos vio partir” la actuación de Gustavo Bassani tomó bastante notoriedad, y aunque ahora está en boca de todos gracias a esta nueva producción, lo cierto es que lleva años construyendo una carrera sólida, tanto en televisión como en cine y teatro.

Bassani no es un rostro nuevo, aunque en esta serie haya alcanzado mayor proyección internacional. Con un estilo sobrio pero contundente, viene participando en distintas producciones que combinan el drama con la crítica social, y que poco a poco lo fueron posicionando como uno de los actores argentinos más versátiles de su generación.

Desde papeles en series argentinas hasta participaciones clave en ficciones que llegaron a plataformas globales, Gustavo Bassani ha demostrado que sabe elegir proyectos y que su talento se adapta a cualquier registro. Así que si te quedaste con ganas de seguir viéndolo en acción, acá te cuento en qué otras películas y series puedes encontrarlo.

Gustavo Bassani como Carlos en una escena de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

OTRAS PRODUCCIONES DE GUSTAVO BASSANI

Series de televisión:

“Sos mi vida” (2006)

Sinopsis: Telenovela argentina que narra la historia de amor entre Martín Quesada y Esperanza Muñoz, centrándose en las diferencias sociales y sus altibajos románticos. Bassani tuvo una participación menor.

Telenovela argentina que narra la historia de amor entre Martín Quesada y Esperanza Muñoz, centrándose en las diferencias sociales y sus altibajos románticos. Bassani tuvo una participación menor. Canal: Canal 13 (Argentina).

“Señales del fin del mundo” (2013-2014)

Sinopsis: Serie juvenil de misterio y fantasía donde varios adolescentes investigan sucesos paranormales que ocurren en su ciudad.

Serie juvenil de misterio y fantasía donde varios adolescentes investigan sucesos paranormales que ocurren en su ciudad. Canal: Paka Paka, TV Pública Argentina.

“Argentina, tierra de amor y venganza” (2019)

Sinopsis: Producción de época centrada en inmigrantes europeos y su lucha por sobrevivir y encontrar amor en Buenos Aires de los años 30. Bassani interpretó a un policía.

Producción de época centrada en inmigrantes europeos y su lucha por sobrevivir y encontrar amor en Buenos Aires de los años 30. Bassani interpretó a un policía. Canal: El Trece.

“Separadas” (2020)

Sinopsis: Siete mujeres atraviesan crisis amorosas y personales, mostrándose la amistad y el empoderamiento. Bassani interpreta a Agustín, el amigo de uno de los protagonistas.

Siete mujeres atraviesan crisis amorosas y personales, mostrándose la amistad y el empoderamiento. Bassani interpreta a Agustín, el amigo de uno de los protagonistas. Canal: El Trece.

“Entre hombres” (2021, episodio 3)

Sinopsis: Miniserie policial que explora la corrupción y los vínculos peligrosos entre personajes marginales en Buenos Aires.

Miniserie policial que explora la corrupción y los vínculos peligrosos entre personajes marginales en Buenos Aires. Plataforma: HBO Max.

“Pasaporte a la libertad” (2021, episodio 8)

Sinopsis: Serie histórica sobre una joven judía enfrentando el nazismo. Bassani interpreta a un soldado nazi en un episodio.

Serie histórica sobre una joven judía enfrentando el nazismo. Bassani interpreta a un soldado nazi en un episodio. Plataforma: GloboPlay, y por streaming internacional en Apple TV.

“Iosi, el espía arrepentido” (2022-2023)

Sinopsis: Inspirada en hechos reales, narra cómo un agente argentino se infiltra en la comunidad judía y enfrenta las consecuencias éticas y personales de sus actos.

Inspirada en hechos reales, narra cómo un agente argentino se infiltra en la comunidad judía y enfrenta las consecuencias éticas y personales de sus actos. Plataforma: Prime Video.

“Las maldiciones” (2025)

Sinopsis: Thriller político argentino donde Bassani interpreta a Román Sabaté, involucrado en una trama de poder, ambición y desapariciones familiares.

Thriller político argentino donde Bassani interpreta a Román Sabaté, involucrado en una trama de poder, ambición y desapariciones familiares. Plataforma: Netflix.

Cine

Transmitzvah (2024)

Sinopsis: Comedia dramática sobre las tensiones y secretos de una familia con raíces judías. Bassani es Sergio, novio de una cantante trans judía.

Sin salida (2024)

Sinopsis: Thriller policial y de acción donde Bassani encarna a Nene, un expolicía enredado en crimen y corrupción, intentando liberarse de su pasado.

Papeles (2025)

Sinopsis: Drama de investigación y periodismo, Bassani es Eric Velasco, un reportero enfrentado a dilemas mientras investiga casos de corrupción política en la Argentina.

