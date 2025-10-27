La adrenalina llegará desde el primer segundo cuando el reloj inicie la cuenta regresiva en “Habilidad física: Asia”. Imagina una competición donde no solo importan los músculos o la velocidad, sino el orgullo de una nación entero: equipos de élite de distintos países asiáticos se enfrentarán en pruebas brutales de agilidad, fuerza y trabajo en equipo, mientras el mundo observa cómo se redefine qué significa ser “físicamente capaz”. La fecha de estreno es este martes 28 de octubre.

¿DE QUÉ TRATA “HABILIDAD FÍSICA: ASIA”?

En esta nueva versión del popular formato se agrupan ocho países —Corea del Sur, Japón, Tailandia, Mongolia, Turquía, Indonesia, Australia y Filipinas—, cada uno representado por atletas de primer nivel y líderes nacionales.

Cada país presenta un equipo que competirá no solo por la victoria individual, sino por colocar su bandera en lo más alto del podio de la resistencia física. Las pruebas combinan disciplinas modernas, deportes tradicionales y desafíos extremos diseñados para romper cuerpos y voluntades.

Tal como describe Netflix: “Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria". Esta mezcla entre reality deportivo y espectáculo internacional convierte cada episodio en una batalla multidimensional.

El programa pondrá frente a frente a representantes de Corea, Japón, Tailandia, Mongolia, Turquía, Indonesia, Australia y Filipinas (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN “HABILIDAD FÍSICA: ASIA”?

La lista de competidores incluye nombres que resuenan en el ámbito deportivo mundial. Por ejemplo, entre los líderes de equipo están Manny Pacquiao (Filipinas), Robert Whittaker (Australia) y Kim Dong‑hyun “Stun Gun” (Corea del Sur).

Además, en otros equipos participan atletas que dominan disciplinas como lucha tradicional mongola, oil wrestling turca, Muay Thai tailandés y otras pruebas únicas. Cada equipo está compuesto por figuras que ya han demostrado excelencia física, lo que convierte la competencia en un espectáculo de nivel élite.

"Physical: Asia" representa la evolución más ambiciosa de la franquicia (Foto: Netflix)

¿CÓMO Y DÓNDE VER “HABILIDAD FÍSICA: ASIA”?

“Habilidad física: Asia” estará disponible exclusivamente en Netflix desde el 28 de octubre. Para los suscriptores en Estados Unidos, el servicio ofrece distintos planes: el plan con anuncios por US$7.99/mes, el plan Estándar sin anuncios por US$17.99/mes, y el plan Premium (que incluye 4K y varias pantallas simultáneas) por US$24.99/mes. Una inversión modesta para acceder a uno de los realities más ambiciosos del año.

Si buscas emociones fuertes, rivalidad global y talentos que llevan su cuerpo al límite por algo más que un premio personal, “Habilidad física: Asia” puede convertirse en tu nueva serie obsesión. Marca tu calendario para el 28 de octubre y prepárate para una temporada donde cada músculo, cada caída y cada victoria cuentan.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.