Como muchos sabemos, la temporada 5 de la serie “Hacks” marcará el adiós definitivo de Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder) de las pantallas. Así, la nueva entrega de la producción ya tiene la ruta trazada en HBO Max: la comedia se despedirá con una última tanda de episodios que se irán estrenando semana a semana en la plataforma de streaming. De esta manera, los fans podrán acompañar la recta final de una historia que ha conquistado a miles de espectadores alrededor del mundo.

Vale precisar que la quinta temporada de la ficción vuelve a seguir de cerca la relación profesional—y emocional—entre la legendaria comediante Deborah Vance y la joven guionista Ava, mientras ambas intentan reencaminar sus carreras luego de las consecuencias de sus decisiones en los últimos años.

En ese sentido, el show televisivo mantiene el foco en el choque generacional, el lado más áspero de la industria del entretenimiento y la reinvención a destiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hacks” - Temporada 5:

GUÍA DE EPISODIOS DE “HACKS” - TEMPORADA 5

La última entrega de la serie se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 y Episodio 2: jueves 9 de abril del 2026 (estreno con doble capítulo).

jueves 9 de abril del 2026 (estreno con doble capítulo). Episodio 3: jueves 16 de abril del 2026.

jueves 16 de abril del 2026. Episodio 4: jueves 23 de abril del 2026.

jueves 23 de abril del 2026. Episodio 5 y Episodio 6: jueves 30 de abril del 2026 (segunda noche con doble capítulo).

jueves 30 de abril del 2026 (segunda noche con doble capítulo). Episodio 7 y Episodio 8: jueves 7 de mayo del 2026 (tercera noche con doble capítulo).

jueves 7 de mayo del 2026 (tercera noche con doble capítulo). Episodio 9: jueves 21 de mayo del 2026.

jueves 21 de mayo del 2026. Episodio 10 (final de serie): jueves 28 de mayo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HACKS” - TEMPORADA 5?

La temporada 5 de “Hacks” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

¿CÓMO VER “HACKS” - TEMPORADA 5?

Al igual que el resto de la serie, la quinta entrega de “Hacks” es exclusiva del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de la quinta y última temporada de "Hacks", serie de comedia dramática creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky (Foto: Universal Television / HBO Max)

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