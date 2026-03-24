“Hannah Montana: especial 20 aniversario” ya está disponible en Disney+, así que ya puedes revivir los momentos más memorables del icónico personaje de Miley Cyrus, quien ofrece una visión del impacto duradero que la serie y comparte imágenes de archivo nunca antes vistas. La producción cuenta con apariciones especiales de otros miembros clave del reparto, anécdotas del rodaje, clips y actuaciones musicales. Pero no todos los miembros del reparto principal regresaron. Emily Osment (Lily Truscott) y Mitchel Musso (Oliver Oken) fueron los grandes ausentes. ¿Por qué?

Gracias al especial conducido por Alex Cooper, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, y que cuenta con Ashley Edens como showrunner, y con Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos, gran parte del elenco pudo reunirse. Aunque Emily Osment y Mitchel Musso no fueron parte del reencuentro, hablaron al respecto en sus redes sociales.

¿POR QUÉ EMILY OSMENT Y MITCHEL MUSSO NO APARECIERON EN EL ESPECIAL DE ANIVERSARIO DE “HANNAH MONTANA”?

Emily Osment

“Hannah Montana me cambió la vida, me inculcó un respeto de por vida por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un espacio para adultos a una edad tan temprana”, escribió Emily Osment junto a un video que compartió en su Instagram un día antes del estreno de “Hannah Montana: especial 20 aniversario”.

La actriz de 34 años aclaró que no hay rencores en el elenco y explicó que lamentablemente no pudo participar en el especial porque estaba ocupada filmando la serie “George & Mandy’s First Marriage”.

Emily Osment, Mitchel Musso y Miley Cyrus en una escena dela icónica serie "Hannah Montana" (Foto: Disney)

“Estamos en el plató de ‘Georgie & Mandy’, y por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario”, explicó Osment. “Quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigan disfrutando de este programa. Me siento muy orgullosa de formar parte de él”.

Asimismo, escribió: “He conocido a miles de fans de [Hannah Montana] a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos viendo esta serie y fans que literalmente trabajan conmigo todos los días, como Montana. Él ha visto todos los episodios, no se dejen engañar. No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos y lo afortunada que me siento de haber formado parte de esta serie de televisión tan emblemática. Gracias por dejarme entrar en sus hogares y espero seguir ahí dentro de muchos años. Nunca estaría donde estoy sin ustedes, trabajando en otra hermosa serie que amo profundamente”.

A pesar de los rumores sobre su enemistad con Miley Cyrus, Emily Osment aseguró que no existe rencor entre el elenco de "Hannah Montana" (Foto: Dinsey Channel)

Mitchel Musso

Por su parte, Mitchel Musso no reveló la razón por la que no fue parte de la reunión, pero realizó una publicación sobre el aniversario de “Hannah Montana” en su Instagram. Además de la galeria de fotos de la serie donde aparece con Miley Cyrus, Emily Osment, Jason Earles, Billy Ray Cyrus y Moisés Arias, escribió un texto de agradecimiento.

“‘Hannah Montana’ se ganó mi corazón y nunca me soltó. Literalmente crecimos con ustedes: jornadas largas, horarios frenéticos, aprendernos los diálogos, reírnos a carcajadas entre tomas y descubrir la vida mientras las cámaras grababan. Me enseñó muchos valores maravillosos, pero el más importante para mí es que la risa te ayuda a superar los días difíciles. Esa confianza me acompaña cada día”, expresó.

“A todos los que crecieron junto a nosotros… sus amigos también eran nuestros amigos. Como dijo mi abuela Lillypop en su publicación, que tantos de ustedes formen sus propias familias y compartan esta maravillosa historia con sus hijos es un regalo indescriptible. Ha sido lo mejor de HM”, agregó.

Mitchel Musso también envió un mensaje a los miembros del elenco: “Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moises y todo el equipo de Disney: se convirtieron en mi familia a través de todos esos momentos reales, caóticos y hermosos. Gracias por creer en un chico un poco torpe de Texas que usaba atuendos cuestionables con ese corte de pelo. A todos ustedes, gracias por acogerme en sus hogares y corazones hace 20 años y por permitirme seguir aquí hoy. Me siento honrado de poder compartir todo esto con ustedes”.

Mitchel Musso interpretó a Oliver Oken en la serie "Hannah Montana", pero no fue parte del especial de aniversario (Foto: Disney Channel)

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