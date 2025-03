En el año 1999, Adam Sandler protagonizó “Happy Gilmore”, una divertida comedia centrada en un chico que se anota en un torneo de golf para evitar que embarguen la casa de su abuela. Así, casi 30 años después, muchas personas esperaban actualizaciones sobre la continuación de la historia y, para su buena suerte, se ha confirmado que esta llega a Netflix el 25 de julio 2025. Entonces, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de “Happy Gilmore 2″ (en España: “Terminagolf 2”? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te aviso que la lista incluye a varias estrellas!

Vale precisar que la película de Netflix nos revelará que pasó con el jugador de golf menos ortodoxo que el Tour Championship había visto jamás tras.

Hasta el momento, no está claro cómo la cinta dirigida por Kyle Newacheck resucitará la carrera golfística de Gilmore, pero seguro traerá consigo muchas risas de por medio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Happy Gilmore 2”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HAPPY GILMORE 2”?

1. Adam Sandler como Happy Gilmore

Para saber quién es quién en la película de Netflix, debemos comenzar con el protagonista: Happy Gilmore. A él lo vimos por última vez descansando tras una larga y agotadora temporada de golf.

El actor que lo interpreta es Adam Sandler, reconocida figura de títulos como “50 First Dates”, “Little Nicky”, “Click”, “Anger Management”, “Punch-Drunk Love”, “Big Daddy” y “Uncut Gems”.

Adam Sandler como Happy Gilmore en una escena de la película de comedia "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

2. Julie Bowen como Virginia Venit

Conocimos a Virginia Venit como la Directora de Relaciones Públicas del torneo en el que participó Happy Gilmore. En la actualidad, ambos conforman una pareja consolidada.

La actriz que le da vida al personaje es Julie Bowen, famosa por su trabajo en “Modern Family”, “An American Werewolf in Paris”, “Totally Killer”, “Hubie Halloween”, “The Fallout”, entre otros proyectos.

Julie Bowen como Virginia Venit en una escena de la película de comedia "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

3. Christopher McDonald como Shooter McGavin

Shooter McGavin es el recordado enemigo de Happy Gilmore. El histrión que asume este rol es Christopher McDonald, también integrante de los elencos de “Requiem for a Dream”, “Flubber”, “Awake”, “Superhero Movie” y “Grease 2”.

Christopher McDonald como Shooter McGavin y Adam Sandler como Happy Gilmore en una escena de "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

4. Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) como el caddie de Happy

El artista urbano Bad Bunny se suma al reparto del filme como el caddie de Happy. Es decir, la persona que asiste al golfista durante la práctica de su deporte.

Previamente, la estrella de la música ha actuado en producciones como “Bullet Train”, “Fast & Furious 9”, “Narcos: Mexico” y “Cassandro”.

Adam Sandler como Happy Gilmore y el cantante Bad Bunny como su caddie en una escena de "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

5. Ben Stiller como Hal L.

En el primer largometraje, Hal L. era un vigilante de un asilo de ancianos. Ahora, regresa con un vestuario más llamativo que nunca.

El intérprete que se pone en la piel del personaje es Ben Stiller, acreditado en clásicos del cine como “There’s Something About Mary”, “Meet the Fockers”, “Tropic Thunder”, “Zoolander” y “Night at the Museum”.

Ben Stiller como Hal L. en una escena de la película de comedia "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Happy Gilmore 2”:

Allen Covert como Otto

Dennis Dugan como Doug Thompson

Kym Whitley como Bessie

Blake Clark como el granjero Fran de “The Waterboy”

Travis Kelce

Conor Sherry

Ethan Cutowsky

Maxwell Jacob Friedman

Philip Fine Schneider

Sunny Sandler

Sadie Sandler

Ethan Cutkosky

Scott Mescudi

Margaret Qualley

Benny Safdie

Nick Swardson

Eminem

Reggie Bush

Dan Patrick

Becky Lynch

Golfistas de la vida real que hacen un cameo en “Happy Gilmore 2″:

Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, John Daly, Tony Finau, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Jack Nicklaus, Corey Pavin, Xander Schauffele, Paige Spiranac, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas, Lee Trevino y Will Zalatoris.