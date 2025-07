Casi 30 años desde de la victoria que le permitió salvar la casa de su abuela, Happy Gilmore (Adam Sandler) regresa al green con una motivación igual de poderosa a la que lo llevó a ganar el Tour Championship en 1996. En la secuela dirigida por Kyle Newacheck, el protagonista necesita el dinero para pagar la escuela de ballet de su adorada hija, así que vuelve a ponerse su camiseta de hockey. Entonces, ¿quiénes conforman el elenco principal de la nueva película de Netflix?

La cinta escrita y producida por Adam Sandler cuenta con el regreso de Julie Bowen, Ben Stiller y Christopher McDonald, además de las actuaciones de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), Sadie y Sunny Sandler, Blake Clark, Jackie Sandler, Eric André, Margaret Qualley, Martin Herlihy, Tim Herlihy, Nelly Korda, Nancy Lopez, Verne Lundquist, Jack Giarraputo, Kevin Nealon, Benny Safdie, John Farley, Kym Whitley, Lavell Crawford, Ken Jennings, Cam’ron, Eminem, Post Malone, Marcello Hernandez, Dan Patrick, Oliver Hudson, Reggie Bush, Becky Lynch, Nikki Garcia y Jack Nicklaus.

“Happy Gilmore 2” también cuenta con cameos de golfistas profesionales como John Daly, Paige Spiranac, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas y Will Zalatoris. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “HAPPY GILMORE 2”

1. Adam Sandler como Happy Gilmore

Adam Sandler, que apareció en “Billy Madison”, “The Waterboy”, “The Wedding Singer”, “Big Daddy”, “Punch-Drunk Love”, “Spanglish”, “Reign Over Me”, “Funny People”, “The Meyerowitz Stories”, “Uncut Gems” y “Hustle”, retoma el rol de Happy Gilmore, quien debe volver a jugar golf para que su hija pueda estudiar en la escuela de baile con la que sueña.

Adam Sandler da vida Happy Gilmore, quien vuelve a jugar golf en la comedia deportiva "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

2. Julie Bowen como Virginia Venit

Julie Bowen, recordada por interpretar a Claire Dunohy en “Modern Family” y por sus papeles en “Jumping the Broom”, “Horrible Bosses”, “Knife Fight”, “Life of the Party”, “Hubie Halloween” y “Totally Killer”, vuelve como Virginia Venit, la esposa de Happy y madre de sus hijos.

Julie Bowen regresa como Virginia Venit en la comedia deportiva "Happy Gilmore 2", la secuela de la película de 1996 (Foto: Netflix)

3. Sunny Sandler como Vienna Gilmore

Sunny Sandler, conocida por su papel de Stacy Friedman en “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, es la encargada de interpretar a Vienna Gilmore, la hija menor de Happy y Virginia. La joven sueña con convertirse en una gran bailarina.

Sunny Sandler asume el rol de Vienna, la hija menor del protagonista de la comedia deportiva "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

4. Kevin Nealon como Gary Potter

Kevin Nealon, que fue parte de “The Wedding Singer”, “Little Nicky”, “Eight Crazy Nights”, “Good Boy!”, “Daddy Day Care”, “Anger Management”, “Grandma’s Boy”, “Aliens in the Attic”, “American Dad!”, “Una esposa de mentira”, “Walk of Shame” y “Late Bloomers”, retoma el papel de Gary Potter, quien era un golfista excéntrico en la primera película de “Happy Gilmore”.

Kevin Nealon interpreta a Gary Potter y Adam Sandler interpreta a Happy en la comedia deportiva "Happy Gilmore 2" (Foto: Netflix)

5. Bad Bunny como el caddie de Happy

Bad Bunny, cantante, compositor, productor discográfico y luchador puertorriqueño que apareció en producciones como “F9: The Saga”, “Te Deseo Lo Mejor”, “Narcos: México”, “Bullet Train” y “Cassandro”, interpreta al nuevo caddie de Happy que por lo visto en el tráiler tampoco tiene idea de golf.

Bad Bunny interpreta al nueva caddie de Happy (Adam Sandler) en la película 'Happy Gilmore 2' (Foto: Netflix)

6. Allen Covert como Otto

Allen Covert, que fue parte de “Undeclared”, “Mr. Deeds”, “The King of Queens”, “50 First Dates”, “The Longest Yard”, “Grandma’s Boy”, “Now Pronounce You Chuck and Larry”, “Strange Wilderness”, “The House Bunny”, “Just Go With It” y “Jack and Jill”, regresa como Otto, el anterior caddie y amigo de Happy.

Estos los actores y personajes que completan el reparto de “Happy Gilmore 2”:

Dennis Dugan como Doug Thompson

Christopher McDonald como Shooter McGavin

Ben Stiller como Hal L.

Kym Whitley como Bessie

Ethan Cutkosky

Maxwell Jacob Friedman

Scott Mescudi

Haley Joel Osment

Margaret Qualley

Benny Safdie

Philip Fine Schneider

Conor Sherry

Jim Downey

Nick Swardson

Sadie Sandler

Blake Clark como Fran de El aguador

Invitados especiales:

Keegan Bradley

Bryson DeChambeau

John Daly

Tony Finau

Rickie Fowler

Brooks Koepka

Rory McIlroy

Collin Morikawa

Jack Nicklaus

Corey Pavin

Xander Schauffele

Paige Spiranac

Scottie Scheffler

Jordan Spieth

Justin Thomas

Lee Trevino

Will Zalatoris

Eminem

Reggie Bush

Travis Kelce

Becky Lynch

¿DE QUÉ TRATA “HAPPY GILMORE 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Happy Gilmore 2”, “el juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.”

¿CÓMO VER “HAPPY GILMORE 2”?

“Happy Gilmore 2” se estrenará el viernes 25 de julio de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la secuela de comedia deportiva solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

