Después de “The Chromatica Ball”, los fanáticos de Lady Gaga esperaban el séptimo álbum de estudio de la excéntrica cantante, pero Stefani Joanne Angelina Germanotta tiene otra sorpresa: “Harlequin”, álbum complementario de “Joker: Folie à Deux”, película protagonizada por Joaquin Phoenix y en la que Gaga interpreta a Harleen ‘Lee’ Quinzel / Harley Quinn. ¿Cuáles son las canciones de este álbum y dónde escucharlas? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

“Harlequin” se lanzó el 27 de septiembre de 2024 y está compuesto por canciones que aparecen en la banda sonora de la película de suspenso psicológico musical que se estrenará el 4 de octubre de 2024, así como dos piezas originales. De las trece pistas, todas son covers a excepción de “Folie à Deux” y “Happy Mistake”.

“Creo que para mí, esta idea de identidades duales siempre fue parte de mi creación musical. Siempre estaba creando personajes en mi música y cuando hice a Lee para ‘Joker 2’, ella realmente tuvo un profundo efecto en mí. La película tenía tanta música, tanta música que me encanta, y pude descubrir al personaje a través de la historia, a través de la música que hacíamos en vivo todos los días, así como el baile, el vestuario y el maquillaje. Así que tuve una experiencia profunda con el personaje y ella realmente no me abandonó creativamente y decidí que quería hacer un álbum completo inspirado en ella. Es una mujer muy compleja y creo que, particularmente como mujer en la música y productora, fue muy divertido decir: ‘Este álbum será y seré lo que quiera, cuando lo decida, cuando me apetezca. Si quiero que sea blues, será blues. Si quiero que sea funk, será funk. Si quiero que sea soul, será soul’”, explicó a Apple Music respecto a la creación del álbum.

Sobre la lista de canciones del álbum coproducido ejecutivamente por Lady Gaga y su prometido Michael Polansk, indicó a Entertainment Weekly: “Jugamos mucho con el género, a través de la producción de la música, las elecciones, los cambios de letras, el enfoque de las canciones en el gran léxico estadounidense”. Asimismo, agregó: “Creo que todas son arriesgadas. Algunas de estas canciones, como ‘Get Happy’ [ de Judy Garland ], son de la década de 1930. Estamos en 2024, la canción tiene casi 100 años. Nos centramos en desplegar payasadas y cambios líricos en referencia a Arthur [Fleck]. Él también se abrió camino en el álbum”.

LISTA DE CANCIONES DE “HARLEQUIN” DE LADY GAGA

1. Good Morning

Escritores: Nacio Herb Brown, Arthur Freed, Stefani Germanotta y Michael Polansky.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:47 minutos.

2. Get Happy (2024)

Escritores: Harold Arlen, Ted Koehler, Germanotta y Polansky.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 3:12 minutos.

3. Oh, When the Saints

Escritores: Germanotta y Polansky.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 3:43 minutos.

4. World on a String

Escritores: Arlen y Koehler.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:37 minutos.

5. If My Friends Could See Me Now

Escritores: Cy Coleman, Dorothy Fields, Germanotta y Polansky.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:44 minutos.

6. That’s Entertainment

Escritores: Arthur Schwartz.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 4:10 minutos.

7. Smile

Escritores: Charlie Chaplin, John Turner y Geoffrey Parsons.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 3:42 minutos.

8. The Joker

Escritores: Leslie Bricusse y Anthony Newley.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:52 minutos.

9. Folie à Deux

Escritores: Stefani Germanotta.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 3:00 minutos.

10. Gonna Build a Mountain

Escritores: Bricusse y Newley.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:52 minutos.

11. Close to You

Escritores: Burt Bacharach y Hal David.

Productores: Lady Gaga y Benjamin Rice.

Duración: 2:44 minutos.

12. Happy Mistake

Escritores: Germanotta y Michael Tucker.

Productores: Lady Gaga, BloodPop y Benjamin Rice.

Duración: 4:08 minutos.

13. That’s Life

Escritores: Dean Kay y Kelly Gordon.

Productores: Lady Gaga David Campbell y Jason Ruder.

Duración: 3:04 minutos.

¿DÓNDE ESCUCHAR “HARLEQUIN” DE LADY GAGA?

“Harlequin”, el nuevo álbum de Lady Gaga, está disponible en Spotify, YouTube y en otras plataformas musicales.