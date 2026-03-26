“Harry Potter”, la ambiciosa serie de HBO basada en la famosa saga de J.K. Rowling, ya tiene definido un primer gran grupo de actores para su temporada inicial, centrada en la historia de la Piedra Filosofal (en su idioma original: “The Philosopher’s Stone"), y los nombres incluyen tanto rostros nuevos como intérpretes consagrados del cine y la televisión británica. Así, si no te quieres perder la ficción que adaptará el primer libro en una temporada de 8 episodios, debes saber que esta se estrenará—si todo marcha según lo previsto—el próximo 25 de diciembre del 2026.

Vale precisar que la producción corre a cargo de HBO, Warner Bros. Television, Brontë Film and TV y Heyday Films, con Francesca Gardiner como showrunner y Mark Mylod en la dirección de varios capítulos, lo que refuerza la apuesta por un tono dramático.

En ese sentido, el objetivo es realizar una adaptación mucho más fiel a los libros, con una temporada por cada novela y un plan de trabajo a diez años.

Antes de continuar, mira el teaser de "Harry Potter and the Philosopher’s Stone“:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “HARRY POTTER”?

1. Dominic McLaughlin como Harry Potter

El joven actor británico Dominic McLaughlin encarna al niño que descubre—a los 11 años—que es mago y que carga con una cicatriz en forma de rayo.

En la serie, lo veremos pasar de una vida gris con los Dursley a su primer año en Hogwarts, con todo el impacto emocional que eso implica.

Dominic McLaughlin como Harry Potter en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

2. Alastair Stout como Ron Weasley

Ron es el mejor amigo de Harry, miembro de una familia numerosa y muy querida en el Mundo Mágico.

Con Alastair Stout, el personaje mantiene su esencia: leal, algo inseguro, pero clave en los momentos decisivos, como el famoso juego de ajedrez de magos.

Alastair Stout como Ron Weasley en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

3. Arabella Stanton como Hermione Granger

Hermione es la alumna más aplicada del curso y la pieza que termina de completar el trío protagonista.

La joven actriz Arabella Stanton tiene el reto de equilibrar la rigidez inicial del personaje con el lado más sensible y valiente que se va revelando a lo largo de la historia.

Arabella Stanton como Hermione Granger en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

4. John Lithgow como Albus Dumbledore

El director de Hogwarts vuelve como figura sabia y enigmática.

Con un actor de la trayectoria de John Lithgow, se espera un Dumbledore más presente en pantalla, con escenas que profundicen en su relación con Harry y en los secretos que rodean a la Piedra Filosofal.

John Lithgow como Albus Dumbledore en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

5. Paapa Essiedu como Severus Snape

Snape sigue siendo el profesor de Pociones que genera sospechas desde el primer día.

El trabajo de Paapa Essiedu probablemente enfatice esa ambigüedad: parece antagonista, pero sus verdaderas motivaciones se irán revelando con el tiempo.

Paapa Essiedu como Severus Snape en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

6. Janet McTeer como Minerva McGonagall

Como profesora de Transformaciones y jefa de Gryffindor, McGonagall es estricta pero justa.

Aquí, la actriz Janet McTeer puede explorar un lado más humano del personaje, sin perder el tono firme que los fans reconocen de inmediato en cada aparición.

Janet McTeer como Minerva McGonagall en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

7. Nick Frost como Rubeus Hagrid

Hagrid es el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts y el primero en abrirle la puerta del Mundo Mágico a Harry.

Con Nick Frost, el personaje debería mantener su mezcla de ternura, torpeza y humor entrañable, clave en el tono de la primera temporada.

Nick Frost como Hagrid en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

8. Bel Powley como Petunia Dursley

Petunia es la tía de Harry, obsesionada con aparentar y ocultar cualquier vínculo con la magia.

Bel Powley puede aportar matices para entender mejor ese rechazo, sin dejar de mostrar el maltrato cotidiano que marca la infancia del protagonista.

Bel Powley como Petunia Dursley en una escena de la serie "Harry Potter" (Foto: HBO)

9. Amos Kitson como Dudley Dursley

Dudley es el primo mimado y abusivo que acompaña a Harry en sus peores momentos en el mundo muggle.

Con un actor de su edad como Amos Kitson, la dinámica de acoso dentro de la propia casa puede sentirse más cruda y realista.

Dudley (Amos Kitson) acosa a Harry (Dominic McLaughlin) en la escuela en la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal" (Foto: Warner Bros. Television)

Otros actores y personajes de “Harry Potter”:

Daniel Rigby como Vernon Dursley, el tío de Harry.

como Vernon Dursley, el tío de Harry. Lox Pratt como Draco Malfoy, el rival escolar de Harry.

como Draco Malfoy, el rival escolar de Harry. Johnny Flynn como Lucius Malfoy, el padre de Draco.

como Lucius Malfoy, el padre de Draco. Gracie Cochrane como Ginny Weasley, la hija menor del clan Weasley.

como Ginny Weasley, la hija menor del clan Weasley. Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, los gemelos que aportan el componente más lúdico de Hogwarts.

y como Fred y George Weasley, los gemelos que aportan el componente más lúdico de Hogwarts. Ruari Spooner como Percy Weasley, el hermano mayor responsable y prefecto obsesionado con las reglas.

como Percy Weasley, el hermano mayor responsable y prefecto obsesionado con las reglas. Rory Wilmot como Neville Longbottom, el compañero torpe y asustadizo de Harry.

como Neville Longbottom, el compañero torpe y asustadizo de Harry. Elijah Oshin como Dean Thomas y Leo Earley como Seamus Finnigan, los compañeros de dormitorio de Harry en Gryffindor.

como Dean Thomas y Leo Earley como Seamus Finnigan, los compañeros de dormitorio de Harry en Gryffindor. India Moon , James Trevelyan Buckle , Cian Eagle‑Service y Jazmyn Lewin como estudiantes de Hufflepuff.

, , y como estudiantes de Hufflepuff. Alessia Leoni , Anjula Murali , Aaron Zhao , Scarlett Archer y Eve Walls como estudiantes de Ravenclaw.

, , , y como estudiantes de Ravenclaw. Finn Stephens y William Nash como Crabbe y Goyle, los inseparables amigos de Draco.

y como Crabbe y Goyle, los inseparables amigos de Draco. Laila Barwick como Pansy Parkinson, una de las voces más fuertes de Slytherin contra Harry y sus amigos.

como Pansy Parkinson, una de las voces más fuertes de Slytherin contra Harry y sus amigos. Oliver Croft , D’Angelou Osei‑Kissiedu , Dylan Heath , Cornelius Brandreth , Eddison Burch , James Dowell y Henry Medhurst como jugadores de Quidditch de Slytherin, el equipo rival de Gryffindor en el campo.

, , , , , y como jugadores de Quidditch de Slytherin, el equipo rival de Gryffindor en el campo. Warwick Davis como Filius Flitwick, el profesor de Encantamientos y jefe de Ravenclaw.

como Filius Flitwick, el profesor de Encantamientos y jefe de Ravenclaw. Katherine Parkinson como Molly Weasley, el corazón de la familia Weasley y figura materna alternativa para Harry.

como Molly Weasley, el corazón de la familia Weasley y figura materna alternativa para Harry. Bertie Carvel como Cornelius Fudge, el Ministro de Magia.

como Cornelius Fudge, el Ministro de Magia. Sirine Saba como Pomona Sprout, jefa de Hufflepuff y profesora de Herbología.

como Pomona Sprout, jefa de Hufflepuff y profesora de Herbología. Louise Brealey como Rolanda Hooch, la profesora de Vuelo que introduce a Harry al Quidditch y a las escobas voladoras.

como Rolanda Hooch, la profesora de Vuelo que introduce a Harry al Quidditch y a las escobas voladoras. Anton Lesser como Garrick Ollivander, el legendario fabricante de varitas del Callejón Diagon.

como Garrick Ollivander, el legendario fabricante de varitas del Callejón Diagon. Leigh Gill como Griphook, el duende de Gringotts que acompaña a Hagrid y Harry en su primera visita al banco mágico.

como Griphook, el duende de Gringotts que acompaña a Hagrid y Harry en su primera visita al banco mágico. Richard Durden como Cuthbert Binns, el único profesor fantasma de Hogwarts, encargado de Historia de la Magia.

como Cuthbert Binns, el único profesor fantasma de Hogwarts, encargado de Historia de la Magia. Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, la enfermera del colegio.

como Poppy Pomfrey, la enfermera del colegio. Lambert Wilson y Marthe Keller como Nicolas y Perenelle Flamel, los creadores de la Piedra Filosofal.

y como Nicolas y Perenelle Flamel, los creadores de la Piedra Filosofal. Mickey McAnulty como Piers Polkiss, el amigo de Dudley presente en una de las peores salidas familiares de Harry.

como Piers Polkiss, el amigo de Dudley presente en una de las peores salidas familiares de Harry. Naomi Wirthner como Madam Malkin, la modista de uniformes en el Callejón Diagon.

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