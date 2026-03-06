El exitoso cantante Harry Styles inicia oficialmente una nueva era con el especial de Netflix “Harry Styles. One Night in Manchester” (en español: “Harry Styles: Una noche en Mánchester“), un show grabado en el Co-op Live Arena donde interpretará las canciones de su esperadísimo cuarto álbum, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. O sea, para alegría de sus fans, esta será la primera vez que un concierto completo del artista llegue a una plataforma de streaming, convirtiéndose en la puerta de entrada perfecta a su regreso a los escenarios antes de la gira “Together, Together”.

Vale precisar que el espectáculo se llevará a cabo la noche del viernes 6 de marzo del 2026, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo disco.

Así, la idea es capturar esa presentación única para luego compartirla con los seguidores de todo el mundo, quienes llevan casi cuatro años esperando música nueva desde “Harry’s House”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Harry Styles. One Night in Manchester”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HARRY STYLES. ONE NIGHT IN MANCHESTER” EN NETFLIX?

El especial se estrena el domingo 8 de marzo del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Y, tal como te puedes imaginar, Netflix liberará el título de manera global al mismo tiempo.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “HARRY STYLES. ONE NIGHT IN MANCHESTER” EN NETFLIX?

A nivel internacional, los fans podrán disfrutar del concierto “Harry Styles. One Night in Manchester” en el siguiente horario oficial:

Países Horario Reino Unido 7:00 p.m. (GMT) del domingo 8 de marzo Estados Unidos 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) del domingo 8 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 p.m. del domingo 8 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 p.m. del domingo 8 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 p.m. del domingo 8 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 p.m. del domingo 8 de marzo España 8:00 p.m. del domingo 8 de marzo

¿CÓMO VER “HARRY STYLES. ONE NIGHT IN MANCHESTER” EN NETFLIX?

Para ver el especial, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix y entrar a la plataforma al momento de su lanzamiento.

Este es el LINK OFICIAL del evento.

Por supuesto, una vez emitido, el concierto quedará disponible en el servicio de streaming. En ese sentido, podrás reproducirlo cuantas veces quieras después del estreno.

Si quieres asegurarte de no olvidarlo, puedes añadirlo a tu lista o activar las notificaciones desde la ficha del título para que la app te avise cuando esté listo para ver.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

