El 29 de octubre de 2025, llegaron los dos primeros episodios de la segunda temporada de “Hazbin Hotel” por Amazon Prime Video. Si fuiste uno de los que ya vio el estreno, de seguro te quedaste sorprendido con la revelación que hizo Sir Pentious en el capítulo 2, titulado “El narrador”. Resulta que este personaje da a conocer la supuesta identidad de Jack el Destripador. ¿De quién se trata? Descúbrelo en los siguientes párrafos. Antes te advierto que daré una serie de spoilers, así que queda bajo tu responsabilidad continuar leyendo.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie musical animada para adultos “tiene mucha más acción, desafíos únicos y canciones que exploran nuevos géneros”, señaló su creadora Vivienne ‘VivziePop’ Medrano.

En "Hazbon Hotel", los intentos de Sir Pentious por ir al cielo no funcionan (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUIÉN SUPUESTAMENTE ES JACK EL DESTRIPADOR?

Luego del intento fallido de Pentious por alcanzar la redención y un lugar en el cielo tras su segunda muerte, la temporada dos de “Hazbin Hotel” nos muestra por qué este personaje fue condenado al infierno. ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Un pecado de omisión que lo vincula con un terror ancestral es la raíz de su fracaso. Pero ¿de qué manera? Pues el hecho de no salvar vidas por miedo, lo llevaron a esta situación.

Para ser más exactos, en el episodio 2 vemos a Sir Pentious narrar su vida humana ante un jurado de ángeles y el Portavoz de Dios. Relata que era un inventor excéntrico llamado Pendleton en Londres, en 1888. En esas circunstancias observa desde su ventana el cruel crimen de una mujer en un callejón; eso no es todo, ya que logra identificar al asesino, pero como dicho individuo era un cliente de mucha influencia en la comunidad decide callar, pues tenía miedo por los problemas en los que podría verse involucrado. Lo peor fue que el hombre se cobra la vida de otras mujeres más, haciendo un total de cinco, a quienes se les conoce como “Las Cinco Canónicas”, aunque el número real de víctimas aún no está claro.

El hecho de que este criminal fue alguien influyente deja claro que Jack el destripador formaba parte de un status social alto, por lo que podía interactuar con el resto de la sociedad londinense de Whitechapel sin despertar sospechas. Pero ¿quién era exactamente?

Para Jenna Wrenn, de Comic Book, las pistas que da dicho personaje reduce el número de sospechosos reales. Para ella, se trata de Montague John Druitt, un abogado adinerado y respetado “que sin duda habría ejercido una gran influencia en la sociedad victoriana y que bien podría haber sido cliente de Sir Pentious”.

No sólo ello, relaciona los momentos clave de vida de Druitt con los asesinatos a las mujeres, pues estos cesaron en noviembre de 1988 cuando este individuo fue internado en un manicomio por su familia, aunque al mes siguiente lo hallaron muerto en el río Támesis. Para varios se trató de un suicidio, de esta forma evadió sus responsabilidades por los crímenes que cometió.

Sir Pentious no puedo hacer algo en su vida pasada, por lo que fue condenado al infierno en "Hazbon Hotel" (Foto: Amazon Prime Video)

