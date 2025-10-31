Charlie Morningstar continúa con su misión de lograr que los pecadores que llegan a su hotel alcancen la redención en la segunda temporada de “Hazbin Hotel” (“Hotel Hazbin” en Hispanoamérica y “Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias” en España). Aunque reciben a varios huéspedes, la mayoría solo quiere venganza y llegaron a ese lugar por la fama de que se puede matar ángeles. Además, Vox continúa con sus planes para que los Vees se apoderen del Infierno.

La nueva entrega de la serie animada para adultos, creada por Vivienne ‘VivziePop’ Medrano para Amazon Prime Video e inspirada en creencias judeocristianas y en la demonología, tiene ocho episodios con “más acción, desafíos únicos y canciones que exploran nuevos géneros”, adelantó Medrano.

Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Amir Talai, Alex Brightman, Blake Roman, Keith David, Kimiko Glenn, Jeremy Jordan, Christian Borle, Joel Perez, Lilli Cooper, Jessica Vosk, Patrick Stump, Kevin Del Aguila, Alex Newell, Liz Callaway y Andrew Durand conforman el elenco de voces de la segunda temporada de “Hazbin Hotel”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

1. Erika Henningsen como Charlie Morningstar

Erika Leigh Henningsen, conocida por su trabajo en Broadway y por originar el papel de Cady Heron en el musical “Mean Girls”, le da voz a Charlie Morningstar, la princesa del Infierno, la hija de Lucifer y Lilith y la fundadora del hotel con el que busca la redención de os pecadores.

Erika Henningsen da voz a Charlie Morningstar, la hija de Lucifer, en la segunda temporada de la serie animada "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Stephanie Beatriz como Vaggie

Stephanie Beatriz, conocida por su papel como la detective Rosa Díaz en la sitcom de Fox “Brooklyn Nine-Nine” y por Carla en la película musical “In the Heights”, presta su voz a Vaggie, la novia de Charlie y la subgerente del hotel. Se caracteriza por un temperamento explosivo, pero también es cautelosa y protectora.

Stephanie Beatriz vuelve a dar voz a Vaggie, la novia de Charlie, en la segunda temporada de "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Blake Roman como Angel Dust

Blake Roman, conocido principalmente por su actuación en el musical de Broadway Harmony, le da voz a Angel Dust, un demonio con forma de araña antropomórfica. Fue una estrella de cine para adultos y el primer paciente del hotel. Angel es muy sarcástico y descarado.

Blake Roman le da voz a Angel Dust en la segunda temporada de la serie animada "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Christian Borle como Vox

Christian Borle, quien ganó dos premios Tony por sus papeles de Black Stache en “Peter and the Starcatcher” y de William Shakespeare en “Something Rotten!”, le da voz a Vox, el CEO de la compañía de medios VoxTek y el líder de facto del trío de villanos conocido como “los Vees”. Se trata del villano de la segunda temporada de “Hazbin Hotel”.

Christian Borle le da voz a Vox, uno de los “Vees” que emerge como el gran villano de la temporada 2 de "Hazbin Hotel" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Liz Callaway como la Portavoz de Dios

Liz Callaway, conocida principalmente por haber prestado su voz a numerosos personajes femeninos en películas de animación, como Anastasia en “Anastasia”, Odette en “La princesa cisne”, Jasmine en las secuelas de “Aladdin: El retorno de Jafar” y “Aladdin y el rey de los ladrones”, Kiara adulta en “El rey león II: El orgullo de Simba”, le da voz a la Portavoz de Dios.

La Portavoz de Dios (Liz Callaway) apareció en los primeros episodios de la serie animada para adultos "Hazbin Hotel (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores de voz y personajes que completan el reparto de la segunda temporada de “Hazbin Hotel”:

Amir Talai como Alastor the Radio Demon

Alex Brightman como Sir Pentious/Adam

Keith David como Husk

Kimiko Glenn como Niffty

Jeremy Jordan como Lucifer Morningstar

Joel Perez como Valentino

Lilli Cooper como Velvette

Jessica Vosk como Lute

Patrick Stump como Abel

Kevin Del Aguila como Baxter

Alex Newell como Zeezi

Liz Callaway como The Speaker of God

Andrew Durand como Prick

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada de “Hazbin Hotel”, “después de la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes. Sin embargo, para consternación de Charlie, muchos de estos buscan vengarse, no redimirse. Mientras tanto, los Vees tratan de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

Los dos primeros episodios de la segunda temporada de “Hazbin Hotel” se estrenaron el miércoles 29 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta el 19 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia animada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

