El Dolby Theatre de Los Angeles será el escenario para ver la gala de los Premios Óscar 2026, este domingo 15 de marzo, para la ceremonia que premia a lo mejor del cine de los últimos 12 meses. Desde México, los Oscar 2026 se podrán ver a través de HBO Max desde las 17:00 horas Centro de México y aquí te dejo todos los detalles para que puedas ver este canal de streaming online , minuto a minuto.

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Foto: AFP)

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Premios Oscar 2026 en México?

Si deseas ver la transmisión de los Premios Oscar 2026 EN VIVO desde el Dolby Theatre de Los Angeles vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Premios Oscar 2026: hora, TV y dónde ver en México

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026 Lugar: Dolby Theatre, Los Angeles, California

Dolby Theatre, Los Angeles, California Horario: 17:00 CDMX

17:00 CDMX Canal TV: TNT

TNT Streaming: HBO Max