Después de más de un año, “Heartbreak High” (“Los rompecorazones” en España y “Aprendiendo a vivir” en Hispanoamérica) regresa con una tercera temporada y los protagonistas tendrán que enfrentar las consecuencias de una broma que se les salió de las manos. Por lo tanto el grupo intentará ocultar su participación, mientras lidia con situaciones intensas en su último semestre. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie australiana de Netflix creada por Hannah Carroll Chapman? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La tercera temporada será la última del reinicio de la serie homónima de 1994 que se proyectó por primera vez en Network Ten. La entrega final consta de ocho episodios, que se estrenarán el 25 de marzo de 2026.

Ayesha Madon, James Majoos, Chloé Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald, Gemma Chua-Tran, Bryn Chapman-Parish, Sherry-Lee Watson y Brodie Townsend regresan en la tercera temporada de “Heartbreak High”. A ellos se unen Ben Turland, Ioane Sa’ula, William McKenna y Aki Munroe.

LISTA ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HEARTBREAK HIGH”

1. Ayesha Madon como Amerie Wadia

Ayesha Madon, que también fue parte de “The Moth Effect” y “Love Me”, retoma el rol de Amerie Wadia, quien sobrevivió al incendio en la escuela con Harper provocado por Rowan. “Simplemente estoy muy agradecida de que la gente pueda verse reflejada en Amerie y en el resto del reparto, que se identifique con la historia, la disfrute y encuentre en ella una vía de escape”, señaló la actriz australiana a Harper’s Bazaar.

Ayesha Madon vuelve a interpretar a Amerie Wadia en la tercera y última temporada de "Heartbreak High" (Foto: Netflix)

2. James Majoos como Darren Rivers

James Majoos, que fue nominado al Premio AACTA 2022 al Mejor Actor Principal en un Drama Televisivo por “Heartbreak High”, regresa como Darren Rivers, estudiante queer de nacionalidad sudafricana y persona no binaria que es uno de los supervivientes del baile de graduación. Tiene una relación amorosa con Ca$h.

James Majoos vuelve a dar vida a Darren Rivers en la tercera y última temporada de "Heartbreak High" (Foto: Netflix)

3. Chloé Hayden como Quinni Gallardo-Jones

Chloé Hayden, que también destaca por su conciencia y activismo en línea sobre la discapacidad, vuelve a interpretar a Quinni Gallardo-Jones, la mejor amiga de Darren que es autista. Ella fue la que resolvió el inquietante caso de Bird Psycho, es decir, identificó la verdadera personalidad de Rowan.

Chloé Hayden regresa como Quinni Gallardo-Jones en la tercera y última temporada de "Heartbreak High" (Foto: Netflix)

4. Asher Yasbincek como Harper McLean

Asher Yasbincek, que apareció en “The Heights”, “Rams”, “The Wilds”, “How to Please a Woman”, “Riptide” y “Last Days”, asume el papel de Harper McLean en “Heartbreak High”. Se trata de la mejor amiga punk de Amerie, que sufre violencia intrafamiliar y también fue afectada por las acciones de Bird Psycho de Raowan.

Asher Yasbincek asume el papel de Harper McLean en la tercera y última temporada de "Heartbreak High" (Foto: Netflix)

5. Thomas Weatherall como Malakai Mitchell

Thomas Weatherall, que fue parte de producciones como “Exposure”, “Last Days of the Space Age” y “The Narrow Road to the Deep North”, da vida a Malakai Mitchell, quien se muda a Suiza en la segunda temporada, pero reaparecerá en la última temporada.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la tercera temporada de “Heartbreak High”:

Will McDonald como Ca$h

Gemma Chua-Tran como Sasha

Bryn Chapman-Parish como Spencer “Spider”

Sherry-Lee Watson como Missy

Brodie Townsend como Antoni “Ant”

Ben Turland

Ioane Sa’ula

William McKenna

Aki Munroe

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HEARTBREAK HIGH”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en la tercera temporada de “Heartbreak High”, “los alumnos de último año en Hartley High se despiden del instituto para adentrarse en la vida adulta. Pero una broma que se tuerce obliga a Amerie y compañía a encubrir lo ocurrido para no perderlo todo.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “HEARTBREAK HIGH”?

La tercera temporada de “Heartbreak High” se estrenará el miércoles 25 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama australiano solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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