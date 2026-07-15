Después de tres temporadas, Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke) han recorrido un largo camino y han tenido una gran evolución, pero su romántica historia llega a su fin con la película “Heartstopper Forever” (“Heartstopper para siempre” en español), en la que los protagonista de esta popular franquicia de Netflix deben enfrentar el desafío más grande de su relación: la universidad y la inminente distancia. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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La comedia romántica escrita por Alice Oseman y dirigida por Wash Westmoreland adapta el sexto volumen de las novelas gráficas de Alice Oseman y se desarrolla años después de la tercera temporada, mostrando a una pareja más madura que debe enfrentar nuevos desafíos cuando Nick se prepara para ir a la universidad y lidian con la distancia, los celos y el paso a la vida adulta.

“Nos llevó mucho tiempo decidir por dónde empezar. Empezar con Charlie en la cima del mundo le indica inmediatamente al público su estado mental. Podemos sentir lo mucho que ha avanzado en su viaje”, dice Oseman sobre la escena inicial de “Heartstopper Forever”. “Además, transmite esa sensación tan característica de Heartstopper: celebrar quién eres y defender lo que es correcto. Nos pareció la mejor manera de empezar antes de adentrarnos en la angustia”.

Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney, Will Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Nima Taleghani, Leila Khan, Bradley Riches, Darragh Hand y Eddie Marsan retoman sus roles en la película que marca el final de “Heartstopper”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “HEARTSTOPPER FOREVER”

1. Joe Locke como Charlie Spring

Joe Locke, actor británico que tuvo un rol clave en la serie “Agatha All Along”, vuelve a interpretar a Charlie Spring, quien tras años de acoso escolar y homofobia, empieza a labrarse su propio camino en el instituto, incluso, se presenta a delegado estudiantil. ¿Logrará ser elegido?

Además de reflexionar sobre cómo afectará la distancia a su relación, Charlie debe aprender a apoyar a su novio, quien no pasa por un buen momento.

Joe Locke retoma el papel de Charlie Spring y Kit Connor retoma el papel de Nick Nelson en la comedia romántica "Heartstopper Forever" (Foto: Netflix)

2. Kit Connor como Nick Nelson

Kit Connor, quien interpretó a la versión adolescente del cantante Elton John en la película “Rocketman” y a Tommy en el filme bélico “Warfare”, asume el papel de Nick Nelson, quien en la película “Heartstopper Forever” se siente perdido mientras lidia con su último año antes de ir a la universidad.

“Lo realmente interesante es que Nick y Charlie ya no se sienten nerviosos el uno con el otro”, señaló Oseman a Tudum. “Llevan tanto tiempo juntos que simplemente se sienten seguros y a gusto”.

Nick Nelson, interpretado por el actor británico Kit Connor, se caracteriza por su inmensa empatía y ternura. Él es uno de los protagonistas de la película "Heartstopper Forever" (Foto: Netflix)

3. Anna Maxwell Martin como Sarah Nelson

Anna Maxwell Martin, conocida por producciones como “Motherland”, “Line of Duty” y “Ludwig”, se une al elenco de esta película de Netflix como Sarah Nelson, la madre de Nick, papel que fue interpretado originalmente por Olivia Colman (“The Crown”) en las primeras temporadas de “Heartstopper”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la increíble Anna Maxwell Martin al papel de Sarah en “Heartstopper Forever”. Anna encarna a la perfección la energía dulce y sencilla de Sarah, y fue mágico presenciar sus escenas con Kit Connor durante el rodaje. Estoy deseando que los fans de Heartstopper disfruten de su interpretación de Sarah Nelson”, contó Oseman.

Anna Maxwell Martin asume el papel de Sarah Nelson, la madre de Nick, en la comedia romántica "Heartstopper Forever" después de la salida de Olivia Colman (Foto: Netflix)

4. Yasmin Finney como Elle Argent

Yasmin Finney, que también apareció en “RuPaul’s Drag Race UK” y “Doctor Who”, retoma el papel de Elle Argent en la nueva película de Netflix. La amiga de Charlie se enfrenta a una etapa de madurez enfocada en su arte y en las decisiones difíciles sobre su futuro. Además, continúa explorando su identidad.

Yasmin Finney retoma el papel de Elle Argent, quien también lidia con sus propios problemas, en la comedia romántica "Heartstopper Forever" (Foto: Netflix)

5. Will Gao como Tao Xu

Will Gao, que fue partes de obras de teatro como “Shakespeare at 400”, “El sueño de una noche de verano” y “The Trials”, vuelve a interpretar a Tao Xu, quien demuestra su gran crecimiento personal al mantener su amistad con Elle y apoyarla en su carrera artística.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Heartstopper Forever”:

Corinna Brown como Tara Jones

Kizzy Edgell como Darcy Olsson

Tobie Donovan como Isaac Henderson

Rhea Norwood como Imogen Heaney

Jenny Walser como Tori Spring

Fisayo Akinade como Mr. Ajayi

Nima Taleghani como Mr. Farouk

Leila Khan como Sahar Zahid

Bradley Riches como James McEwan

Darragh Hand como Michael Holden

Eddie Marsan como Geoff Young

¿DE QUÉ TRATA “HEARTSTOPPER FOREVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Heartstopper Forever”, “Nick y Charlie son inseparables, pero, mientras Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie encuentra una nueva independencia en la escuela, la realidad de una relación a distancia se vuelve más abrumadora. Con miles de dudas en la cabeza, ambos se ven obligados a atravesar su momento más difícil como pareja.

Entretanto, sus amigos también enfrentan los altibajos del amor y la amistad, además de los desafíos de crecer y dejar el pasado atrás. ¿Será cierto eso de que el primer amor es para siempre?”

¿CÓMO VER “HEARTSTOPPER FOREVER”?

“Heartstopper Forever” se estrenará el viernes 17 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el final de la historia de Charlie y Nick solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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