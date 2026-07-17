¡Nick y Charlie le dijeron adiós a las pantallas! Y es que “Heartstopper Forever” (en español: “Heartstopper para siempre"), la película que cierra la historia de la pareja más querida del streaming juvenil, por fin aterrizó en Netflix y con ella llegó esa sensación tan conocida: la de quedarte sin nada que ver justo cuando más lo necesitas. Así, si te conmoviste con el capítulo final de esta franquicia y ya extrañas ese cosquilleo del primer amor o la incertidumbre de la adolescencia, aquí te presento 5 series similares que deberías sumar a tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que “Heartstopper Forever” retoma la trama inmediatamente después del final de la tercera temporada de la serie, con Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) en una etapa estable de su relación, justo cuando se aproxima el fin del colegio.

De esta manera, mientras Nick se prepara para entrar a la universidad, Charlie empieza a ganar más independencia en la escuela, lo que abre la puerta a una relación a distancia y a todas las dudas y tensiones que eso trae consigo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heartstopper Forever”:

¿QUÉ SERIES DEBERÍAS VER DESPUÉS DE “HEARTSTOPPER FOREVER”?

1. “Young Royals” ( 2021-2024 )

Arranco la lista con “Young Royals”, serie que sigue a un joven príncipe sueco que, lejos de sus obligaciones reales, tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo hasta que pasa a ocupar el primer lugar en la línea de sucesión al trono.

La producción está protagonizada por Edvin Ryding y Omar Rudberg, y cuenta con un documental derivado, “Young Royals Forever”.

¿Cuántos episodios tiene? 18, distribuidos en tres temporadas.

18, distribuidos en tres temporadas. ¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de la tercera y última temporada de la aclamada serie dramática sueca "Young Royals" (Foto: Netflix)

2. " Heartbreak High " (2022 - 2026)

“Heartbreak High”, por su parte, es un reboot australiano ambientado veinte años después de la serie original homónima de los 90’s.

Aquí, Amerie debe reparar su reputación en el colegio Hartley High mientras navega el amor, el sexo y los desamores junto a un grupo de amigos que no encaja en el molde tradicional del instituto.

¿Cuántos episodios tiene? 24, distribuidos en tres temporadas.

24, distribuidos en tres temporadas. ¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Sex Education” ( 2019-2023 )

Por otro lado, “Sex Education” propone un ángulo distinto: Otis, un adolescente inseguro que sabe de sexo gracias a que su madre es sexóloga, termina abriendo una especie de consultoría escolar sobre el tema.

Todo esto mientras su mejor amigo, Eric, aporta buena parte del lado ‘queer’ de la trama a lo largo de su desarrollo.

¿Cuántos episodios tiene? 32, distribuidos en cuatro temporadas.

32, distribuidos en cuatro temporadas. ¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " Love, Victor " (2020 - 2022)

“Love, Victor” es un spin-off de la película homónima.

Así, sigue a Victor, un nuevo estudiante que llega al Creekwood High School en pleno proceso de autodescubrimiento y recurre a Simon para lidiar con los altibajos de su identidad y su vida familiar.

¿Cuántos episodios tiene? 28, distribuidos en tres temporadas.

28, distribuidos en tres temporadas. ¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

5. " Élite " (2018 - 2024)

Cierro el listado con “Élite”, la serie más extensa de esta selección y que se caracteriza por tener un tono mucho más oscuro que las anteriores.

Y es que, ambientada en el colegio privado Las Encinas, la producción mezcla fiestas de alta sociedad con un crimen que atraviesa toda la trama, sin dejar de lado las crisis de identidad de la mayoría de sus personajes.

¿Cuántas temporadas tiene? 8 en total.

8 en total. ¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

La serie española "Élite" tiene un total de 8 temporadas (Foto: Netflix)

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