La tercera temporada de “Heartstopper” llega a Netflix el 3 de octubre de 2024 y continúa con la historia de amor de Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke), quienes en los nuevos episodios del drama adolescente de Netflix enfrentarán sus mayores desafíos hasta el momento. Aunque gran parte del elenco regresará, no es el caso de Olivia Colman. ¿Por qué la ganadora de un Premio Oscar no aparecerá en la tercera entrega? A continuación, te comparto lo que dijo la actriz.

La actriz británica de 50 años y que posee cuatro BAFTA, tres Globo de Oro, un Emmy y dos SAG interpretó a Sarah Nelson, la madre de Nick y David, en las dos primeras temporadas de la serie basada en el webcómic y novela gráfica del mismo nombre creado por Alice Oseman, quien también escribió la comedia romántica.

Sarah es una madre comprensiva con Nick y no dudó en mostrarle su apoyó cuando le confesó su bisexualidad. Normalmente Nick acude a ella en busca de consejos. Entonces, ¿quién asumirá el rol de consejera en la tercera temporada de “Heartstopper”?

Olivia Colman interpretó a Sarah Nelson, la madre de Nick y David, en las dos primeras temporadas de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ OLIVIA COLMAN NO REAPARECE EN LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”?

Olivia Colman no reaprece en los nuevos episodios de la serie por problemas de agenda. “No pude hacer la temporada 3. No pude encajarla. Me siento horrible por eso”, explicó en una entrevista para Forbes. “Siento que fui parte de una de las cosas más hermosas de las que he formado parte”,

Por su parte, la creadora de “Heartstopper” aseguró: “Intentamos todo lo que pudimos, pero no estaba destinado a ser y solo es la forma en la que la televisión funciona a veces (...) Estamos muy agradecidos con Olivia por su increíble interpretación en la serie y le deseamos lo mejor”.

El productor ejecutivo Patrick Walters confirmó la ausencia de Colman a través de X. “Realmente lo intentamos, pero no estaba destinado a ser así esta temporada”, señaló. “Lo que en un principio resultó ser una noticia decepcionante terminó dejando espacio para algo diferente, pero igualmente especial: las emociones seguirán ahí, [no se preocupen]”.

¿Quién reemplazará a Olivia Colman en “Heartstopper 3″?

Alice Oseman explicó que “no escogimos una nueva actriz”. “Sé que muchos de ustedes, sobre todo los fans de los cómics, estarán enfadados y preocupados por cómo seguiremos adelante sin la madre de Nick”. De hecho, habló sobre una escena que los seguidores están esperando ver en la tercera temporada de “Heartstopper” y en la que Sarah juega un rol muy importante.

“Quizás se sientan decepcionados y descorazonados con nosotros. Lo entiendo perfectamente, yo estaba preocupada también cuando me enteré”, aseguró. “He hecho todo lo que estaba en mi poder para preservar esa escena como está escrita en el cómic y la he escrito con algunos elementos nuevos de la historia para asegurarme de que aseste el golpe emocional que da en el cómic. El papel de Sarah como apoyo emocional pasará a otros personajes de la historia por ahora”.

¿Olivia Colman volverá a “Heartstopper”?

Por su parte, Olivia Colman no descartó volver a interpretar a la madre de Nick en una próxima temporada de “Heartstopper”. “Siempre que esté acordado con antelación, quizás sea capaz de hacerlo”.

Olivia Colman, quien interpretó a Sarah Nelson en "Heartstopper", no descartó la posibilidad de volver en una próxima temporada (Foto: Netflix)