La historia de amor de Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke) continúa en la tercera temporada de “Heartstopper”, serie de Netflix basada en el webcómic y novela gráfica del mismo nombre creado por Alice Oseman. En los nuevos episodios, la pareja profundiza en su relación y enfrenta sus mayores desafíos hasta ahora. ¿Qué otros actores regresan en la comedia romántica? A continuación te comparto la lista de miembros del reparto.

“La temporada 2 terminó con Nick comenzando a comprender el alcance de los problemas de salud mental de Charlie, y es esto lo que impulsará la historia hasta la temporada 3″, explicó Oseman a Tudum. “Si bien Heartstopper siempre celebrará la alegría y apuntará hacia la esperanza, estoy realmente emocionada de que estemos permitiendo que el tono del programa madure junto con nuestros queridos personajes que crecen. Salud mental, sexo, ambiciones universitarias y más: Nick, Charlie y los adolescentes de Heartstopper están creciendo, aprendiendo más sobre sí mismos y los demás, y experimentando nuevos deseos, nuevos miedos y nuevas alegrías a medida que se acercan a la edad adulta”.

Además de Kit Connor y Joe Locke, también regresan actores como Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell y Tobie Donovan. A ellos se suman, Hayley Atwell, Eddie Marsan y Jonathan Bailey. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de “Heartstopper”, drama adolescente de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”

1. Kit Connor como Nick Nelson

Kit Connor, quien interpretó la versión adolescente del cantante Elton John en la película “Rocketman” y apareció en “An Adventure in Space and Time”, “Ready Player One”, “Little Joe”, “La materia oscura” y “Robot salvaje”, repite el papel de Nick Nelson, por el cual ganó un premio Emmy Infantil. Por lo que he visto en el tráiler, intenta ayudar a su novio con sus problemas de salud mental.

Kit Connor retoma el rol de Nick Nelson, el novio de Charlie, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

2. Joe Locke como Charlie Spring

Joe Locke, actor manés que también es parte del elenco de la serie “Agatha All Along”, vuelve a interpretar a Charlie Spring, un tímido estudiante de la secundaria Truham. En los primeros episodios de la nueva entrega de “Heartstopper”, lucha por decirle “te amo” a Nick y se enfrenta a otro obstáculo en su relación.

Joe Locke regresa como Charlie Spring, el novio de Nick, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

3. Hayley Atwell como Diane

Hayley Atwell, conocida principalmente por interpretar a Peggy Carter en “Capitán América: el primer vengador”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Ant-Man”, “Avengers: Endgame”, “Doctor Strange en el multiverso de la locura” y en las series “Agent Carter” y “What If...?”, asume el rol de Diane, la tía de Nick quien lo lleva de vacaciones a Menorca.

Hayley Atwell interpreta a Diane, la tía de Nick, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

4. Eddie Marsan como Geoff

Eddie Marsan, actor británico conocido por sus papeles en las películas “Gangster No. 1″, “Misión imposible 3″, “Sixty Six”, “V de Vendetta”, “Hancock”, “Happy-Go-Lucky”, “Sherlock Holmes”, “War Horse”, “Sherlock Holmes: Juego de sombras”, “The Best of Men”, “The World’s End”, “Ray Donovan”, “Deadpool 2″ y “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, da vida a Geoff, el sabio y franco terapeuta de Charlie.

Eddie Marsan asume el papel de Geoff, el terapeuta de Charlie, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

5. Jonathan Bailey como Jack Maddox

Jonathan Bailey, actor británico conocido por interpretar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix “Bridgerton”, por su papel en la serie musical “Groove High” de Disney Channel y por su participación en la serie de Phoebe Waller-Bridge “Crashing”, asume el rol de Jack Maddox, un clasicista famoso en Instagram y el famoso amor platónico de Charlie.

Jonathan Bailey como Jack Maddox, el famoso amor platónico de Charlie, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 3 de “Heartstopper”:

William Gao como Tao Xu

Yasmin Finney como Elle Argent

Corinna Brown como Tara Jones

Kizzy Edgell como Darcy Olsson

Tobie Donovan como Isaac Henderson

Jenny Walser como Tori Spring

Rhea Norwood como Imogen Heaney

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en la tercera temporada de “Heartstopper”, “Charlie y Nick están listos para dar el próximo paso. A medida que se acercan más y más en todos los sentidos, deben enfrentar el mayor desafío en su relación”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”?

La tercera temporada de “Heartstopper” se estrenará el jueves 3 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.