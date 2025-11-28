“Heated Rivalry” es la serie de romance deportivo que se sumó al catálogo de HBO Max en Estados Unidos, por lo que es comprensible que muchos de sus espectadores tengan ganas de saber más sobre esta adaptación de la novela homónima de Rachel Reid. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Préstale atención a su guía de reparto!

Vale precisar que la ficción narra la historia de dos jugadores de hockey, quienes tienen una gran rivalidad en la pista de juego.

Sin embargo, esta se ve complicada por una relación secreta que ambos inician fuera del hielo.

Así, a lo largo del tiempo, ellos deberán decidir si en aquel mundo tan competitivo hay lugar para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heated Rivalry”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HEATED RIVALRY”?

1. Hudson Williams como Shane Hollander

Para saber quién es quién en la serie de HBO Max USA, empiezo la lista con Shane Hollander. Él es un jugador de hockey canadiense que se gana el cariño del público como la estrella de los Montreal Metros.

El actor que lo interpreta es Hudson Williams, quien también ha aparecido en la película “All I Need for Christmas” y en la serie “Allegiance“.

Hudson Williams como Shane Hollander en el póster individual del personaje de la serie “Heated Rivalry” (Foto: Accent Aigu Entertainment)

2. Connor Storrie como Ilya Rozanov

Ilya Rozanov, por otro lado, es el capitán de los Boston Raiders. Él es descrito como un jugador ruso implacable, con una personalidad intensa y competitiva.

El artista que se pone en la piel del personaje es Connor Storrie, quien—previamente—sorprendió con un cameo muy especial en “Joker 2: Folie à Deux”.

Connor Storrie como Ilya Rozanov en el póster individual del personaje de la serie “Heated Rivalry” (Foto: Accent Aigu Entertainment)

3. François Arnaud como Scott Hunter

François Arnaud, reconocido por su trabajo en “The Borgias” y “Blindspot”, interpreta a Scott Hunter en la serie.

François Arnaud como Scott Hunter en el póster individual del personaje de la serie “Heated Rivalry” (Foto: Accent Aigu Entertainment)

4. Sophie Nélisse como Rose Landry

Sophie Nélisse, la recordada protagonista de la película “The Book Thief” (“Ladrona de libros”), le da vida a Rose Landry.

Sophie Nélisse como Rose Landry en el póster individual del personaje de la serie “Heated Rivalry” (Foto: Accent Aigu Entertainment)

Otros actores y personajes de “Heated Rivalry”:

5. Christina Chang como Yuna Hollander , la mamá de Shane

, la mamá de Shane 6. Dylan Walsh como David Hollander , el papá de Shane

, el papá de Shane 7. Callan Potter como Hayden Pike , compañero de equipo y mejor amigo de Shane

, compañero de equipo y mejor amigo de Shane 8. Slavic Rogozine como Alexei Rozanov , el hermano de Ilya

, el hermano de Ilya 9. Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov , el padre de Ilya

, el padre de Ilya 10. Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

como Svetlana Vetrova 11. Robbie G.K. como Kip Grady

como Kip Grady 12. Kaden Connors como Sasha

como Sasha 13. Harrison Browne como Connors

como Connors 14. Aidan Shaw como Kolya

